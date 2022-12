La artista aseguró que no ha tenido contacto con el animador en el último tiempo, asegurando que el único excompañero de Rojo que ha estado con ella es Rodrigo Díaz.

Katherine Orellana tuvo un extenso contacto con el programa Sígueme y te Sigo, donde habló de su extenso proceso de recuperación y parte de su carrera artística. En la instancia la cantante se refirió a su nula relación con Rafael Araneda, con quien compartió en Rojo años atrás.

Todo inició cuando la exintegrante del programa de talentos de TVN expuso que Araneda no se había comunicado con ella durante el último periodo.

“Ese huevón ni me ha llamado (…) no quiero que haga nada, se trata de cariño, de que él hizo mentiras de cariño. Cuando le serví, ahí era la ‘morenaza de Rancagua’, ahora no soy nadie para él”, expuso.

Tras eso intervino Titi García Huidobro, compañera de Araneda en Radio Pudahuel, quien indicó que era probable que el animador no supiera de la situación por la que había atravesado la artista. No obstante, ella manifestó no estar de acuerdo.

“Yo creo que lo sabe, pero creo que le da lo mismo en realidad. Honestamente, mira, en la farándula las cosas les cuesta decir por su nombre, y a mi no me da lo mismo decir las cosas por su nombre”, aseveró.

Por último, Orellana indicó que han sido pocos los exintegrantes de Rojo que se han preocupado por ella en los últimos años, lanzando una severa crítica a la televisión.

“La única persona que ha estado conmigo dentro de Rojo ha sido Rodrigo Díaz, nadie más. Aquí (en el programa) se trató de una relación de trabajo, de eso me di cuenta, de que yo soy un número no más para la televisión”, indicó.

Hay que señalar que la cantante, en octubre pasado, estuvo hospitalizada en un centro médico para tratar sus problemas de salud.

“Yo sé que he estado muy desaparecida de mis redes sociales, por motivos de salud estuve hospitalizada. Sí, es cierto. Hoy (3 de noviembre), gracias a Dios, fui a mi primer evento. Hace mucho tiempo que no canto. Muchas gracias a todos quienes se han preocupado por mí”, señaló en la oportunidad.