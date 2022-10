La ex “Chica Morandé”, Carla Ballero, se sinceró en el último episodio de Socios de la Parrilla, donde admitió que la sección del ciclón millonario del programa Morandé con Compañía la incomodaba.

La actriz se encontraba recordando su llegada al programa junto a sus excompañeras Francesca Cigna y Marlen Olivari, cuando esta última relató las circunstancias de su arribo al programa.

“La Carla estaba grabando para la Ley de la Selva en Puerto Montt con la sita’ Jeannete y a mí me pidieron reemplazar a la Carla y hacer el ciclón millonario”, contó.

Fue en ese momento que uno de los conductores del programa, Francisco Saavedra, le mostró a la también modelo un video de su primera vez haciendo el concurso de Morandé con Compañía.

Mientras visualizaba el registro, Carla dijo: “Eso era un conflicto para mí, un conflicto interior”.

“Yo empecé haciendo la Locaria (…) y yo quería darle una onda de personaje a esta notaria loca, entonces yo estaba feliz haciéndolo”, continuó explicando.

“Pero cuando me piden hacer el ciclón yo dije ‘¿Pero por qué yo tengo que andar mostrando los calzones?"”, reveló Carla Ballero.

La actriz confesó que para hacer frente a la incomodidad que le provocaba el concurso decidió usar un bikini, sin embargo, admitió que igualmente le generaba conflicto hacerlo.

Sumado a esto, Ballero admitió que nunca exteriorizó su malestar con la producción: “Tampoco me iba a ir en contra de mi trabajo y uno es muy leal también a su pega, entonces no iba a decir que no, y nunca me quejé, nunca dije nada, yo esto lo viví por dentro y finalmente llegó la Marlen a salvarme”.