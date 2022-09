Este jueves, Canal 13 confirmó a una nueva panelista confirmada para su próxima apuesta en horario prime, Juego Textual. El espacio, que ya confirmó a Chiqui Aguayo y “Pepi” Velasco, contará con la actriz nacional Katty Kowaleczko.

Así, la cómica y las intérpretes serán parte de las ocho panelistas de la nueva versión del extinto Acoso textual, show emitido entre los años 2004 y 2010.

Sobre sus compañeras, la actriz aseguró en un comunicado que “hay algunas que conozco y otras que estoy conociendo, pero están las ganas de llegar a ser yuntas”, apuntando que actualmente “tenemos encuentros con el grupo para ir conociendo la dinámica de cada una”.

Asimismo, sobre el conductor del programa, Sergio Lagos, Kowaleczko apunta que “es un hombre que se ha ganado todo lo bueno que le está pasando por los años que lleva trabajando, y estoy feliz de estar en un espacio con él”.

Katty Kowaleczko y su preparación para el programa

Antes de su paso por el nuevo programa de conversación, Kowaleczko estuvo presente en las teleseries de Mega Verdades Ocultas y Pobre Novio. Aun así, destaca la oportunidad de poder charlar con los invitados del programa nocturno.

“Soy buena conversadora. En mi vida personal me gusta conversar, quizás por eso soy más íntima”, revela, quien también trabajó en programas como Amor Ciego, Nadie Está Libre y la serie Los 80.

“Si bien la gente me recuerda en esa faceta, y agradezco el cariño y lo bien que resultaron esos programas, pienso que todos los proyectos son distintos y en todos los proyectos uno empieza desde cero”, reflexiona, apuntando que así es como se siente.

De todas formas, asegura tener “la tranquilidad de la experiencia, los años y el sentir que vengo a pasarlo bien”.

“Cuando me llamaron para este proyecto, me motivó porque es algo que no he hecho antes. Es un desafío muy grande estar ocho mujeres conversando con un invitado y pienso que no es una tarea menor, porque somos intensas”, comenta la intérprete.