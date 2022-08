Durante la noche del martes, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile dio a conocer el deceso a los 65 años de la intérprete Fedora Kliwadenko, quien fue parte de diferentes teleseries emblemáticas de los años 80.

De acuerdo a la organización, Kliwadenko, quien tuvo experiencia en cine, teatro y televisión, falleció el pasado 20 de agosto y su muerte se informó tres días después en redes sociales.

“Informamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera Fedora Kliwadenko Malic, ocurrido el 20 de agosto recién pasado”, escribieron en Twitter.

De igual forma, destacaron algunas de las producciones en las que participó como Morir de Amor, La Dama del Balcón, La Represa, Los Títeres y más.

La carrera de Fedora Kliwadenko

Entre sus papeles en los años ’80, destaca su labor en Morir de Amor, ficción que protagonizó con Nelson Brodt. En la ficción, Ignacia (Kliwadenko) sufre la muerte de su esposo, Benjamín, con la sospecha de haber sido asesinado.

Así, entre el luto y las situaciones que se desencadenan tras su muerte, Ignacia crea la figura de un hombre extraordinario, que se repite constantemente en su vida. Un día decide crear una escultura con el rostro de aquel hombre que, de forma desconocida, es el de un desconocido que es encontrado náufrago en la playa.

También estuvo en La Quintrala, ficción protagonizada por Raquel Argandoña. Entonces, Kliwadenko interpretó a María Lisperguer y Flores.

Asimismo, también acabó siendo recordada por su trabajo en La Villa. Entonces, la actriz reemplazó a Sonia Viveros en el papel de Julia Alcántara, luego de que TVN decidiera alargar la teleserie. Además de la diferencia en su rostro, Kliwadenko le dio una personalidad más frágil al rol.

La intérprete nació el 13 de septiembre de 1956 en Viña del mar, graduándose como actriz en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Su debut en televisión acabó siendo La Represa, donde interpretó a Jeanette Sandoval.

En 2021, la actriz conversó en el podcast Reyes del Drama, donde habló de su vida tras alejarse de la pantalla chica en 1988. Entonces, aseguró que se dedicó a las clases de actuación.

En 1992 se fue a Italia, donde vivió por 15 años. “Tenía 33 años y ya estaba grande para entrar a los grupos de teatro. Además, por el trabajo de mi marido, me movía mucho. No me arrepiento en todo caso. A mí me gusta más enseñar que actuar, es un privilegio”, relató.

Asimismo, recordó también la constante censura de la DINACOS (División Nacional de Comunicación Social) en las ficciones realizadas en plena dictadura.

“No era fácil. De vez en cuando te interrumpían el trabajo y llegaban los ‘capos’ a mirar. No era muy agradable, no era muy bonito. Pero con los compañeros y equipo éramos muy compinches, nos protegíamos mucho. No era tan desagradable en ese sentido. Con el tiempo se fue poniendo más denso, cuando entró otra gente al canal nacional”, aseguró entonces.