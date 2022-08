Fue durante el lanzamiento de la obra Hamlet Sonoro, de la cual es parte José Soza, que el actor se refirió a su presente en la actuación y su paso por el área dramática de TVN. Allí abordó el por qué de su distanciamiento con las teleseries.

Soza es conocido por ser parte de producciones como Sucupira, Romané, Pampa Ilusión y El circo de las Montini, en las que trabajó cuando perteneció al área dramática de TVN.

Su último personaje en una teleserie chilena lo interpretó para Canal 13 en 2019, titulada Amor a la Catalán, donde cumplía el rol de un personaje secundario.

En conversación con el medio Página 7 habló de su periodo en las teleseries. “Siempre me ha gustado ese género, y me he sentido satisfecho por cómo he enfrentado los personajes”, aseguró.

Así mismo, José Soza reveló su teoría sobre por qué se alejó de esa área. “Cuando le puse una demanda a TVN porque me habían echado por viejo, me castigaron, me han tenido castigado por 10 años, me refiero a los productores de las teleseries (…) me dolió”, confesó.

“Lo que más me ha dolido es la separación con el elenco, con mis compañeros, ya que nosotros trabajábamos muy unidos en proyectos importantes en los 80 y 90”, añadió.

Sin embargo, agradeció el hecho de que actualmente el canal ha vuelto a poner en emisión teleseries de su época. “Afortunadamente, ahora las han repetido tanto, y es satisfactorio sentir que el público y esta generación valoren tanto esos trabajos”.