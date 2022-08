Durante la noche del domingo, la periodista de TVN Constanza Santa María aclaró su postura respecto a la reciente salida de Matías del Río de Estado Nacional, dada a conocer el domingo a través del diario El Mercurio.

El programa de debate inició normalmente, sin embargo, cuando Santa María saludó al grupo de panelistas del espacio, Cristián Valenzuela quiso expresarse respecto a la salida del comunicador.

“Llevo 3 años y medios en el programa y probablemente, así como van las cosas, este podría ser uno de los últimos. Quiero hablar de Matías del Río. Yo no soy su amigo, no soy fanático de su trabajo y no considero que sea ni facho ni comunista, creo que es por excelencia un amarillo”, comenzó diciendo el panelista.

“Simplemente, me tocó trabajar con él, al igual que con la Coni, con los camarógrafos, los editores y todas las personas que llevan en este programa por los últimos tres años y medio. Creo que es un equipo excepcional y creo lamentablemente que se ha cometido un error”, lanzó.

Entonces, Valenzuela apuntó además que “si alguien creyó que para proteger a un periodista de la presión de las redes sociales lo mejor era sacarlo del aire, sencillamente no entienden el periodismo y no entienden la libertad de expresión”.

Fue en ese momento que Constanza Santa María quiso tomar la palabra para referirse a la salida de su colega, Matías del Río.

“Tengo que decir que, efectivamente, se han tomado decisiones, que fueron tomadas por el director de prensa de este canal, quien obviamente tiene que dar respuesta de las decisiones que se han tomado”, comenzó diciendo.

“Aquí hay un cariño tremendo por Matías. Es un amigo personal mío, obviamente, y apreciamos mucho su trabajo periodístico”, cerró. Tras ello, el resto de los presentes también se refirieron a lo ocurrido el fin de semana.

Hasta el cierre de esta nota, Matías del Río no se ha referido a su salida del espacio.

La polémica salida de Matías del Río

El canal optó por quitar al conductor del programa político tras una serie de críticas de poca imparcialidad por parte de Nivia Palma, integrante del directorio del canal.

A través de Twitter, la exministra se refirió a la conformación de los paneles que invitan al espacio del domingo, dejando ver una supuesta inclinación del programa hacia el Rechazo. Todo esto a menos de un mes de celebrarse el Plebiscito de salida de la propuesta de Nueva Constitución.

“No comprendo y no comparto decisión de ‘Estado Nacional’ de tener 4 representantes del Rechazo y 2 del Apruebo en su panel”, escribió Palma en la red social.

De acuerdo a El Mercurio, del Río fue sacado de Estado Nacional para “protegerlo”. Esto, debido a la serie de críticas recibidas por parte de los sectores de Izquierda en torno a su figura.

El comunicador seguiría en la conducción del programa Vía Pública que se trasmite en la señal de cable de TVN.