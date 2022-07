Este martes, en “Carmen Gloria a tu servicio”, la abogada Carmen Gloria Arroyo se reunió en pantalla con la estudiante de Derecho que celebró su examen de grado con una polera estampada con el rostro de la conductora de TVN.

Se trata de Antonia Godoy (25 años), quien días atrás se hizo viral en redes sociales cuando compartió en Twitter su particular festejo tras haber aprobado su examen en la Universidad de Chile.

A modo de respuesta al tweet, la conductora escribió en la red social: “Muero de emoción! Exijo ese abrazo de felicitaciones personalmente”. Su deseo se hizo realidad este martes en el programa.

En la visita, Antonia contó que la veía desde pequeña junto a su abuela, y que durante la pandemia lo siguió mucho más. Tanto así, que incluso confesó que hubo casos del programa que le ayudaron a aprobar un examen con un 6,8.

Carmen Gloria se mostró muy emocionada con el encuentro. “Saber cómo te motivó, te impulsó nuestro programa, nos tiene a todos en el equipo muy emocionados. Te lo agradecemos”, comentó.

“Además, sabemos lo importante que es cuando das el examen de grado. Que te hayas acordado y nos hayas rendido este homenaje, nos llena de orgullo y satisfacción. Nosotros queremos hacerte un homenaje a ti también”, dijo.

Luego, Godoy fue invitada por el estudio jurídico Grupo Defensa, colaboradores del programa, a realizar una pasantía en sus dependencias “cuando lo estime conveniente”.

“El día que te leí me emocioné mucho, y me vuelvo a emocionar, de recordarlo. Yo, en lo personal, pensé en dar una lucha personal y salir adelante por mis hijos, para darles a ellos un referente. Pero cuando me entero de que eso impulsa a otras mujeres, a otras personas, la emoción es sublime”, dijo Carmen Gloria.

“Nada más que agradecerte que me hayas hecho pensar y dimensionar lo que hace nuestro programa”, concluyó la abogada.