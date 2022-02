Allisson Lozz es una ex-actriz mexicana reconocida a nivel latinoamericano por teleseries como “Al diablo con los guapos”, “En nombre de la amor” o “RBD”, sin embargo reveló que sufrió malos tratos en algunas producciones que hizo.

Según detalló en sus redes sociales cuando tenía 16 años estaba trabajando en la telenovela de Televisa “En nombre del amor”, siendo esta una de las teleseries en la que sufrió malos tratos. Lozz indicó:

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas. Aunque quería a algunas personas de ahí la realidad es que no les importaba ni mi salud, ni nada, ni les importaba nada de mí y yo tenía 16 años”.

“En nombre del amor”: Allisson Lozz

“En nombre del amor”, es una teleserie mexicana producida para Televisa y a su vez es una adaptación de la telenovela “Cadenas de Amargura” de 1991. Su primer capítulo se emitió en octubre de 2008 y el último en junio de 2009.

Esta teleserie fue protagonizada por Allisson Lozz cuando ella aún era menor de edad, y la producción contó con la participación de actores como Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Leticia Calderón, Laura Flores, Sebastián Zurita y Altair Jarabo.

No obstante, esta no fue la única vez que vivió malas experiencias en su vida como actriz, debido a que también señaló que los mismos ejecutivo de su casa televisiva en reiteradas ocasiones le hicieron saber que podría ser reemplazada, además recordó los malos sueldos que recibió mientras trabajaba en Televisa.

“En la mayoría yo no me sentía nada cuidada, al contrario, me sentía muy expuesta, siempre bajo una amenaza de que me iban a despedir, que era reemplazable, que cualquiera era reemplazable ahí, o hacías lo que ellos querían y te pagaban lo que ellos querían o te iban a reemplazar”, explicó.

Allisson Lozz habló sobre la teleserie “Al diablo con los guapos”

Aun así comentó que si hubo una adaptación en la que se sintió bien y de la que tiene muy lindos recuerdos, tanto de sus compañeros de trabajo como de la producción y es en “Al diablo con los guapos”.

Allisson dijo: “Realmente solo hubo un año que yo disfruté, que yo no me sentía tan sola, que sentía que la producción se preocupaba por mí, mis compañeros eran súper lindos”.

Y fue “cuando estaba grabando Al diablo con los guapos ahí fue donde la producción se preocupaba hasta por mi salud emocional, me acuerdo que me tenían una terapeuta. Eran muy lindos”.

Allison Lozz después de retirarse de la actuación en 2010, montó su propia empresa de cosméticos donde actualmente es la directora sénior.