La abogada renunció voluntariamente al programa, afirmando que no necesitaba el trabajo, luego de ver a Miguelito llorar al ser eliminado.

El viernes hubo una nueva eliminación en el programa El discípulo del chef de Chilevisión, pero fue muy distinta a lo acostumbrado.

Y es que la abogada Helhue Sukni renunció al programa voluntariamente para que el comediante Miguelito, quien debía ser eliminado, pudiera permanecer en la competencia.

Miguelito pertenecía al equipo rojo y, tras perder la prueba, debía ser eliminado del programa. Cuando supo la noticia, se puso a llorar mientras era abrazado por sus compañeros.

Fue ahí cuando Sukni le comentó a sus colegas “pero si el Miguelito está tan triste, mejor me voy yo. Si yo no vengo a ganar plata, vengo por pasarlo bien”.

Entonces, la abogada pidió la palabra y expresó, también entre lágrimas, que “lo voy a decir de adentro de mi corazón, yo le tengo que dar gracias a Dios (…) porque yo no necesito venir a este programa para ganar plata porque tengo mi profesión”.

“Yo me quería quedar porque quiero descansar, porque estoy ‘chata’, de verdad estoy cansada de trabajar todo el día. Pero si el Miguelito necesita la pega, mejor me voy yo”, añadió.

Miguelito aceptó el ‘regalo’ de Helhue, afirmando que “la verdad es que me quedo sin palabras porque yo no conocía a la Helhue, obviamente la conocía por la tele, hemos estado dos programas y vi que es una persona como yo, que no tiene maldad en el corazón”.

“Sí, me gustaría, más que por el trabajo o por la plata, me gustaría quedarme porque quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar”, dijo, por lo que finalmente Sukni fue la eliminada del episodio.