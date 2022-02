Un desesperado video-selfie sorprendió hoy a los seguidores de la actriz Patricia López en Instagram, donde denunció el choque intencional y la agresión de un conductor en plena carretera.

“Quero mostrar (cómo quedó) el auto”, cuenta en la secuencia con voz quebrada, entre lágrimas, mientras grafica el impacto que sufrió su vehículo al costado derecho del maletero.

“Me dio vuelta el retrovisor; estoy muy nerviosa. No sé qué decir. Tengo que denunciar a este h… que casi me mató”, agregó la artista, aún en shock.

De acuerdo a su relato, en plena carretera General San Martín (Región Metropolitana), el chofer “se puso detrás mío y me empezó a exigir que acelerara. Yo tenía camionetas adelante, un camión al lado, no podía seguir acelerando. Me empujó a acelerar hasta 140 km/h. Si frenaba un poco, me chocaba. Me pasó a llevar el auto, fue un horror”, dijo entre sollozos.

“Tuve que afirmar el auto muy fuerte. Después pasó al lado mío y se metió entre mi y el camión, y con la mano me pasó a llevar el espejo retrovisor; me lo dejó doblado. Yo quedé súper asustada, con taquicardia con este intento de asesinato, porque no es otra h… que eso”, apuntó.

A su juicio, se trató de una muestra de “violencia machista en la ruta; fue un femicidio frustrado. No puede ser que estos h… anden sueltos, acosando así a las mujeres que andamos solas manejando”, dijo.

Tras el incidente, persiguió al chofer en cuestión hasta encararlo. “Lo encontré, tengo la imagen de su patente, lo logré grabar. Bajó el vidrio, el hijo de puta, y me tiró un besito. Yo durante toda la ruta no pude mirar por mi espejo retrovisor”, recordó.

Después el post, que se hizo viral en redes sociales, la artista compartió nuevas imágenes y videos del supuesto agresor.

Patricia López: “Agradezco estar viva”

BioBioChile tomó contacto con Patricia López horas después de dicha publicación: “Estoy afectada, con el cuerpo con adrenalina, porque sentí mucho miedo. Ya sentí toda la pena que tenía que sentir, la frustración. Más que rabia de que alguien te agreda, es una profunda tristeza de que esto pase en Chile”, dijo.

A juicio, su caso se enmarca en “una concatenación de hechos de violencia de género… Si no detenemos y educamos sobre violencia de genero y femicidios, mientras no haya una sanación como sociedad, mientras no tengamos una Defensoría de la Mujer efectiva, estas cosas van a seguir ocurriendo”.

Tras la publicación de su relato, López recibió múltiples muestras de apoyo y empatía. “No es primera vez que me pasa a mí y a mis amigas… Agradezco estar viva y manejar como manejo. Que tuve la posibilidad de exponer este tema súper recurrente. Quizás nos podemos inspirar para crear, así como los grupos de mujeres se organizaron para tener un Observatorio del Acoso Callejero, quizás podamos organizarnos para tener algo parecido, un observatorio de acoso en la ruta, porque esto sucede”.

Consultada sobre si realizará o no una denuncia en Carabineros, la actriz reflexionó: “Creo que lo voy a hacer, pero ¿para qué? ¿De qué sirve?. Sé que aunque haga denuncias no voy a lograr nada. Esa es la impotencia. Los femicidas que queman a las mujeres, que las ahorcan, apuñalan, descuartizan, están sueltos. ¿Qué voy a lograr yo porque un tipo me trató de matar en la ruta a exceso de velocidad? ¿Qué le importa a la justicia? Nada”.