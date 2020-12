Patricia López participó como invitada en el Mucho Gusto, ocasión en la que se dejó ver en compañía de su esposo esloveno, Izidor. Esta es la primera vez que ambos aparecen juntos en televisión.

En el matinal, la reconocida actriz habló sobre su pareja, quien es trompetista y además habla nada menos que ocho idiomas. Lo llamativo es que se han casado tres veces.

“Fue todo muy rápido, fuimos a Uruguay al centro de Isha a ese programa de autoconocimiento. Y me acuerdo que un día yo estaba pasando por un pasillo, hablando con una amiga. Yo me detuve y ella me preguntó ‘Oye, ¿te quieres casar conmigo?’”, contó Izidor, según recoge La Cuarta.

Por su parte, López indicó que tuvieron una ceremonia muy privada, con todos los maestros. Luego se casaron nuevamente, integrando a sus compañeros en Isha en una ceremonia realizada dos días después en la playa.

“El tercer (matrimonio) fue en nuestro campito, con nuestra familia y nuestros amigos. Un angelito que trabaja en el Registro Civil nos ayudó y pudimos conseguir un juez que nos fuera a casar el 31 de diciembre”, reveló.

Recordemos que López vivió junto a Izidor seis meses bajo las enseñanzas de la maestra espiritual Isha Judd, creadora de un sistema de meditación y filosofía basado en el autoconocimiento y expansión de la conciencia, en Uruguay.

“El hecho de vivir esta experiencia juntos nos pareció una idea excelente para sanarnos individualmente y como pareja (…) Nos decimos la verdad, nos mostramos abiertos y sentirnos cada vez más amor entre nosotros”, señaló en una entrevista a LUN en enero de 2019.