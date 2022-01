Durante la noche del jueves El Discípulo del Chef despidió al actor Francisco Gormaz luego de una agridulce jornada marcada por diferentes tipos de bombones.

El programa culinario inició con la visita de tres conocidas cocineras: Daniela Castro, Miel Blanca y Carolina Erazo. Ahí, los equipos debieron preparar un menú basado en la consigna “mar y tierra”, donde el equipo rojo, liderado por el chef español Sergi Arola triunfó y se salvó de la eliminación.

Esto dejó a Daniela Aránguiz y a Francisco “Pipo” Gormaz de los equipos verde y azul respectivamente en la zona de riesgo, jugándoselo todo en torno a tres tipos de chocolates rellenos: blanco, de leche y amargo.

Fue entonces que Arola debió elegir al mejor grupo chocolatero, que en su inicio se vio igualado hasta que el chocolate con leche marcó la diferencia, dejando al equipo verde como el ganador.

Tras ello, Gormaz abrazó a su equipo aceptando el adiós al set. El actor había ingresado recientemente al espacio, es por eso que Joche Bibbó destacó que, aunque fueron “muy poquitos días” juntos, “demostró ser un gran compañero que cachaba de cocina”.

Por su parte, Bruno Zaretti también agradeció el ambiente con el actor. “Has pasado momentos muy duros durante el programa, estuviste ausente un par de capítulos y sabemos lo difícil que fue para ti”, añadió.

Por su parte, su chef a cargo, Carola “China” Bazán, aseguró que esperaba que su estadía en aquellos días lo “haya inspirado para cocinar a tu familia. La cocina sana y reúne a la gente y hay que aprovechar esa instancia. Fue un agrado conocerte”.

“Primero que nada quiero decirles que ha sido un honor, un placer conocerlos. Son grandes personas y alcanzamos a hacer un gran equipo”, destacó el intérprete en su despedida.

“Me emociona mucho conocer a tres chefs de este nivel. Para mí son inspiración porque pertenecen al mundo de las ideas. Son los maestros y para mí eso será una inspiración que durará toda mi vida”, añadió después.

Tras eso, Gormaz explicó su ausencia en el set. “Falté dos días y eso me hizo quedar atrás, por cosas familiares no pude venir. En este momento tengo esa doble sensación, porque me hubiera encantado continuar, pero también tengo que estar en mi familia”, confesó.

“Está ocurriendo algo en mi familia bastante complicado, por lo que necesito estar cerca de mi hijo, de mi pareja, de mi hermano”, dijo, añadiendo que espera volver a estar en el programa.

“La vida y lo personal siempre va antes que todo lo demás, pero me quedo con la mejor sensación, porque aprendí muchísimo”, cerró.