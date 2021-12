El conductor Julio César JC Rodríguez del matinal Contigo en la mañana vivió un tenso momento este jueves, luego de enfrentar a una arrendataria que no dejó a tiempo una vivienda de Algarrobo que pertenecía a una mujer de 77 años. “Se han pasado de frescos”, le dijo.

La situación ocurrió mientras la periodista Daniela Muñoz conversaba con Gladys, la dueña, y Alison, quien estaba siendo cuestionada tras vivir cerca de dos años en la casa, mientras la arreglaban, y que no se iba debido a que, dijo, no encontraba otro arriendo.

La información del matinal indicaba que la mujer junto a su hijo y su pareja, un funcionario municipal de la zona, debían haber dejado el lugar en octubre pasado. Fue en ese contexto que se produjo el cruce.

“Alison, si en octubre le dijeron que se fueran y le dijeron que no se iban a ir”, le dijo Rodríguez. “Pero si no encuentro, me voy a la calle”, contestó.

“Uno entiende que si no llega la tele, ustedes se han pasado de frescos”, arremetió el conductor, ante lo que Alison lo emplazó pues consideró que “no me digas eso. No seas patudo tampoco. Yo no te conozco, no porque trabajes en la tele me vas a tratar así”.

“Es una frescura. Ustedes llamaron a la señora y la intimidaron diciéndole que no se iban a ir de la casa. Si eso no es una frescura ¿qué es?”, cuestionó Rodríguez nuevamente.

Más tarde, la mujer reconoció que “incurrimos en muchos errores, pero manifestamos nuestras ganas de no causarle daño a la señora Gladys. Vamos a salir súper bien de acá, donde sea que nos tengamos que ir”.

“Le vamos a dejar una casa… tenía ganas de que por último dijera una palabra linda para nosotros. Le vamos a dejar una casa súper bonita, hemos sido súper respetuosos con ella. Entonces le manifestamos que nunca nos quisimos tomar la casa, incurrimos en muchos errores. Ahora le vamos a pasar la casa para que pueda estar tranquila”

“Tampoco es para hacerte un homenaje ni un altar”, le dijo Julio César. “Cumpliste con eso y llegó el momento de devolverle la casa a la señora”, agregó.

Finalmente, Alison accedió a dejar la vivienda en 15 días, como pedía Gladys. Me voy a tratar de apurar los 15 días que ella dice porque no quiero vivir este proceso”, dijo.