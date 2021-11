Fue en medio del matinal Contigo en la mañana (Chilevisión) que este miércoles los animadores Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez vivieron un tenso intercambio en vivo, en medio de una discusión por cifras económicas del país. “No te pongas así”, dijo la conductora.

Según recoge La Cuarta, todo comenzó cuando en el espacio de televisión hablaban con el exministro Francisco Vidal sobre la situación del país y Rodríguez, también locutor de Radio Bío Bío, sostuvo que “siempre veo a los economistas que dicen ‘estamos bien. La gente está perfecto"”, ante lo que su colega respondió que “no dicen eso”.

“No me descalifiques así, Monse”, dijo luego el conductor, mientras la conductora argumentó que no buscaba descalificar a los economistas. “Los economistas no dicen ‘ahora estamos bien’. Los economistas están diciendo ahora que estamos mal”, afirmó.

“No te pongas así”

Fue más tarde que Julio César insistió con su postura, acusando nuevamente que Álvarez lo descalificó. Luego el periodista procedió a leer una serie de antecedentes desde su teléfono que avalaban sus dichos. “Cuando me interrumpiste quería hablar sobre esto”, lanzó.

“Ay, Julio. No te pongas así”, contestó la comunicadora, interrumpiéndolo. En ese momento intervino Vidal, quien levantando las manos exclamó “¡pero muchachos!”.

“No, pero es que para mí esto es importante”, dijo Rodríguez. “Ah, para mí no”, respondió su compañera, molesta.

“Voy a decir una sola frase. Tú dijiste una frase donde decías ‘los economistas’. Y yo te dije no podemos meter a todos los economistas, porque ahora están diciendo que no todo está bien”, se explicó la conductora.

