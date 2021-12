Los canales de la televisión abierta han dedicado varias horas de pantalla a mostrar la escasez de locomoción pública que se ha registrado en el país, especialmente en la región Metropolitana.

Muchas personas han afirmado en pantalla que han tenido problemas para tomar transporte y hashtags como “#SueltenLasMicros” han sido tendencia en redes sociales como Twitter e Instagram.

En ese contexto, alrededor de las 13 horas en el noticiero Meganoticias, del canal Mega, se pudo ver en vivo que personas celebraron la llegada de un microbús en Maipú.

Las personas aseguraron que llevaban entre 40 minutos y una hora esperando, e incluso habían adultos mayores. El vehículo se llenó por completo en un par de minutos.

El periodista Felipe Vergara entrevistó a algunas pasajeras. Una aseguró que “no están saliendo las micros, vayan a ver” y otra dijo que “no están saliendo las micros del paradero, la gente viene desde allá caminando”.

“No dejan pasar micros, esto es para que uno no venga a votar, entonces si reclamas que no tienes cómo llegar, la gente no quiere venir, se desmotiva. Pero todo esto es para que uno no venga. Anda a ver si de Providencia para allá hay micros. Aquí no hay”, añadió la segunda persona.

Una tercera mujer acusó que “somos adultos mayores, una hora esperando. Mi marido con artrosis, estuvimos una hora esperando en la villa Los Héroes”. Agregó que los colectivos tampoco estaban pasando con frecuencia.

Conductor del Transantiago reconoce poca planificación para Segunda Vuelta

El periodista de Mega entrevistó también al chofer del microbús, quien admitió que “hay pocos conductores. El servicio está como un poquito lento, falta contingencia de conductores”.

Sin embargo, negó que estén ‘escondiendo’ los vehículos, como han acusado algunos votantes: “No, para nada. Si ustedes se acercan al depósito, se van a poder fijar de que no es así. Es la falta de conductores”.

“Yo creo que (es por) poca planificación. Yo creo que eso puede haber pasado. La contingencia de conductores. (…) Estamos con el servicio súper caído, así que tratamos de desplazarnos lo más rápido que se puede”, apuntó el trabajador.