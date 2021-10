En un nuevo capítulo de “Los 2000, un zapping al pasado” los participantes de “La granja”, el popular reality de Canal 13 que se emitió en el 2005, recordaron el famoso duelo final, que tuvo como ganador a Gonzalo Egas.

El programa contó con la participación de Álex Gerhard, que se quedó con el segundo lugar del concurso, y abordó la conversación que tuvo junto a su contrincante en plena competencia.

“Ahí yo estaba muy seco. Necesitaba agua”, recordó Gerhard, y desmintió el rumor de que le pidió a Gonzalo Egas que se dejase ganar.

Fue el mismo Egas quien apoyó su versión. “Me dice: ‘Gonza, dame agua. Déjame sacar una bandera’. No me dice ‘déjame ganar"”. Le dije: “Álex, sabí que es mucha plata, no me puedes pedir eso"”, afirmó el gandor.

“Si este me está pidiendo agua es porque está hecho bolsa”, agregó el practicante de artes marciales, añadiendo que “esa pequeña diferencia la aproveché”.

Por su parte, Álex Gerhard contó que lo que le dijo fue que le dejara una y que “vay muy rápido”. “Después le dije que pidamos agua”, agregó.

La recordada final no estuvo exenta de polémicas. La figura de los realitys, Arturo Longton, comentó en una entrevista que la elección de los participantes para la última prueba, fue arreglada por la producción del programa.