El cantante Freddie Combs, que participó en el programa de talentos estadounidense X Factor, falleció a los 49 años.

Así lo confirmó su esposa Kay al portal de espectáculos TMZ, quien especificó que el deceso ocurrió el viernes pasado debido a una insuficiencia renal.

Más tarde, en conversación con la revista People, la mujer contó que ya sabían que su vida estaba por terminar y que, incluso, habían discutido sobre donación de órganos.

Según relató, el día antes “supe que iba a suceder. Quiero decir, ese era el día en que tenía cita (con el) médico paliativo y me iban a dar noticias duras”.

“No pude pasar la noche con él debido a la restricción de COVID y ese tipo de cosas, pero me desperté a la mañana siguiente llena de tanta gratitud”, agregó.

El hombre, además, se convirtió en ministro de Iglesia. Al respecto, la mujer sostuvo que “fui elegida y bendecida para ser su esposa, mejor amiga, cuidadora, compañera en el ministerio durante 25 años”.

“¿Quién más tuvo su propio cantante, comediante y compositor?”, se preguntó.

El hombre se hizo conocido, recoge el medio, por sus apariciones en las series Ton of Love y Heavy Ever After (TLC), aunque su fama llegó en 2012, luego de participar en la segunda temporada de X Factor.

En el programa de la franquicia del británico Simon Cowell interpretó Wind Beneath My Wings.

Su esposa afirmó que Combs luchó por años con el sobrepeso. Durante la pandemia y por estar inmunodeprimido, dijo, “perdió hasta 385 libras (unos 174 kilos)”.

“Puedo decirles que nunca me he sentido más orgulloso de alguien. En última instancia, la batalla con el peso y los líquidos a lo largo de los años contribuyó al daño renal y finalmente a la insuficiencia renal”, reconoció.