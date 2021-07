A los 29 años murió Claudio Valdés, cantautor popularmente conocido como “El Gitano”. El intérprete perdió la vida tras volcar el auto en que viajaba durante la madrugada de este domingo en Concepción.

Valdés, de 29 años, se hizo conocido a nivel nacional por su participación en el programa “Talento Chileno” de Chilevisión.

El artista se presentó en el espacio con 18 años y destacó gracias a su interpretación de la canción Madre en el casting de la producción.

De hecho, su show logró convencer y encantar a los jurados de la época Fran García-Huidobro, Antonio Vodanovic y Rodrigo Díaz.

El talento del artista lo convirtió en uno de los favoritos del público, e incluso lo llevó a la final de la competencia, donde obtuvo el segundo lugar.

Paralelamente vivía una a compleja situación familiar. Valdés había dejado el hogar de sus padres a los 16 años, para irse a Talca a vivir con sus tíos, según consignó el portal Página 7.

En esa ciudad estaba radicado en 2010, cuando el programa de CHV llegó a realizar un casting en la zona. Aunque quedó en el programa, sus papás nunca se enteraron.

“Ellos se enteraron por primera vez cuando me vieron en el programa. Después de varios años que no tenía comunicación con ellos, ellos me vieron allí”, expresó en 2019 en el programa Viva la pipol.

Fue su paso por el espacio, lo que logró que se reencontrara con ellos e incluso “le canté a mi mamá en varios programas”.

El accidente de tránsito donde perdió la vida el artista, ocurrió a eso de las 05:00 AM de este domingo en la Autopista Concepción-Talcahuano, a la altura del conocido enlace de La Trompeta, cuando un automóvil se volcó y las personas que estaban en su interior salieron eyectadas, con las consecuencias fatales ya descritas.

Dos días antes de su muerte, el intérprete había lanzado un nuevo tema que se convirtió en su última canción.