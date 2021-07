El domingo 25 de julio se estrenará la segunda temporada de MasterChef celebrity en Canal 13, programa cuyas grabaciones se realizan en Colombia.

Entre los 18 participantes hay figuras como Begoña Basauri, Yamila Reyna, Álvaro López, Naty Chilet, Nelson Ávila, Fred Redondo, Camila Recabarren, Julio Milostich y Cristina Tocco.

Esta última conversó con Cristián de la Fuente en una transmisión por Instagram donde dijo que el proceso ha sido agotador. “Te desestabiliza el cansancio, el agotamiento, es bravo”, señaló en declaraciones recogidas por Glamorama.

“Yo digo ‘¿qué hago aquí?’, porque si hubiese sabido lo que demanda MasterChef creo que no estaría. Y no lo digo como crítica” indicó la exvedette, añadiendo que “primero estuvieron tanteando y llamaron a varios rostros. Cuando me preguntan a mí dije ‘esto es una joda’, porque aparte en La Divina Comida perdí, salí última. Cocino cosas básicas y con receta, pero me pides cosas más elaboradas o sofisticadas y no.

La artista confesó que le sorprendió que la llamaran, pues la cocina no está entre sus fuertes. “Entonces dije ‘pero si la cocina no es mi habilidad, ¿por qué me llaman a mí? ¿Me llaman para insultarme, para humillarme’?. Me dicen ‘no. Es una buena alternativa, nos interesa que estés y que aprendas’. Lo de aprender es relativo, porque acá no se aprende mucho. Si no llegaste aprendido es difícil”, manifestó.

Tocco agregó que el ritmo de trabajo es bastante arduo. “Yo no hubiera venido en el sentido de lo que demanda como pega es terrible. Nos levantamos a las cinco de mañana, seis y media tenemos que estar en el lobby del hotel, listos para empezar la pega. Grabamos doce o trece horas. Es brutal. Y tienes que estudiar paralelamente, si bien no te dicen lo que te van a pedir, te van tirando algunas pautas”

Aunque dijo que ha sido una experiencia maravillosa, está muy cansada. “Es una experiencia muy fuerte, porque la comida es protagónica, pero es un nexo. Esto es como un coaching, te enfrentas a tus virtudes y a tus debilidades. Es una competencia un poco feroz, la temática del programa es someterte un poco, desestabilizarte, porque hay suspenso”.

“Hay cosas que yo te podría decir que son un poquito crueles, pero que está pensado así en MasterChef y no solo de Chile. De repente tienes que decidir quién se va, quién se queda. No es que se van a regir por eso, pero tienes que elegir tus grupos, discriminar a quién sí y a quién no, y te duele en el alma”, manifestó.

Además, insinuó que ha tenido algunos conflictos con otros participantes. “Pasan muchas cosas que son muy fuertes y yo en un momento… No voy a decir cuándo ni con quién. Soy muy pacífica, no me peleo nunca con nadie, nunca me metí en farándula por lo mismo, no tengo el cuero de chancho para que me ataquen y por ende tampoco ataco. Sin embargo con una persona muy querida tuve una discusión en cámara por un aliño, por una pelotudez. El cansancio te vence y peleé por una tontera con una persona que yo quiero muchísimo. Por supuesto en la noche ya estábamos dados de la mano”.

“Te desestabiliza el cansancio, el agotamiento, es bravo. Llego a la habitación pensando cómo no pude contener esto, que bien lo hice de esta manera, que mal lo que me pasó acá”, reveló.

Recordemos que las habilidades culinarias de los famosos participantes serán juzgadas por los chefs Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.