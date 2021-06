Las actrices Vivianne Dietz e Hitzka Nudelman se refirieron recientemente al esperado beso que marcó el capítulo de este martes de la teleserie Edificio Corona (Mega).

En la producción que tiene a Daniela Demicheli en la producción ejecutiva y a Nicolás Alemparte en la dirección general, Dietz interpreta a Rubí Cárdenas, hija de Ágata Cárdenas (Paola Volpato), conoce a Macarena Correa (Nudelman), su vecina e hija de Sergio (Francisco Melo), un religioso viudo que se enfrenta a su hija por su homosexualidad.

En conversación con Mega, Dietz sostuvo que fue “un honor haber participado y representado a tantas niñas, a tantas mujeres. Es un honor tener el primer beso lésbico en horario familiar” y calificó la escena de “histórica” en la televisión chilena, según declaraciones recogidas por Página 7.

Esto, argumentó luego, porque “es primera vez que se representa esta minoría en horario familiar. Mucha gente creía que iba a ser un beso censurado”.

Nudelman, por su parte, agregó que “antes los casos homosexuales que se habían mostrado en teleserie vespertinas son de hombres” y, por eso, “es muy bonito que ahora exista esta relación de mujeres”.

Enfatizó, además, en que representar esta realidad en pantalla “es muy importante para niños y niñas que no pueden ser libres”

Recordemos que en el capítulo, que fue aplaudido por usuarios en redes sociales, los personajes sellaron su química que venía arrastrándose desde los primeros capítulos, en una escena a la salida de un ascensor, luego que Rubí le confesara sus confusiones emocionales y Macarena intentara irse, ambas se detuvieron.

“Desde que tú apareciste en mi vida, se me dio vuelta todo (…) Maca, yo te abrí mi corazón. Te acabo de decir que tú me gustas. Te acabo de decir que eres la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. No te puedes ir así arrancando, no puedes salir así”, le confesó la hija de Ágata.

Maca respondió que se iba “porque estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir. Y tú vienes, me dices todas estas cosas, y a mí se me derrite el corazón porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo”.

Tras las palabras, llegó el apasionado beso mientras de fondo sonaba la canción Con la miel en los labios, de la española Aitana.