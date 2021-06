El capítulo de este martes de Edificio Corona, la teleserie de Mega, mostró el esperado beso entre los personajes Rubí Cárdenas y Macarena Correa. La escena fue mostrada con una breve aclaración por la pandemia de covid-19.

La producción, que tiene a Daniela Demicheli en la producción ejecutiva y a Nicolás Alemparte en la dirección general, intenta retratar el otro lado de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, abordando, entre otros, la vida en comunidad que se ha generado en algunas instancias tras el confinamiento.

Es en medio de la historia que Rubí Cárdenas (Vivianne Dietz), hija de Ágata Cárdenas (Paola Volpato), conoce a Macarena Correa (Hitzka Nudelman), su vecina e hija de Sergio (Francisco Melo), un religioso viudo que se enfrenta a su hija por su homosexualidad.

Ambas jóvenes comienzan a conocerse y dejan entrever una química que en cada capítulo crece con fuerza… hasta este martes.

Tras varias dudas e, incluso, luego que Macarena conociera a Jacinta, los personajes se besaron, dejando imágenes que han sido aplaudidas en las redes sociales.

En la puerta de un ascensor del edificio, luego que Rubí le confesara sus confusiones emocionales y Macarena intentara irse, ambas se detuvieron.

“Desde que tú apareciste en mi vida, se me dio vuelta todo (…) Maca, yo te abrí mi corazón. Te acabo de decir que tú me gustas. Te acabo de decir que eres la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. No te puedes ir así arrancando, no puedes salir así”, le confesó la hija de Ágata.

Maca respondió que se iba “porque estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir. Y tú vienes, me dices todas estas cosas, y a mí se me derrite el corazón porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo”.

Tras las palabras, llegó el apasionado beso mientras de fondo sonaba la canción Con la miel en los labios, de la española Aitana.

La producción, que ya terminó su rodaje, fue grabada en medio de la pandemia de covid-19, por lo que Mega decidió poner en la parte inferior de la pantalla.



“Nuestras actrices grabaron esta escena con PCR negativo al día”, se leyó, tal como ha ocurrido con otras escenas similares.

Mira algunas reacciones en redes tras el beso:

NUESTRAS ACTRICES GRABARON ESTA ESCENA CON PCR NEGATIVO AL DIA #EdificioCorona pic.twitter.com/MpCB0r3DuT — 💕SrtaVale10💕 (@Vale_abrifari) June 2, 2021

ESTOY LLORANDO NO ES WEBEO BESO RUBIRENA#EdificioCorona pic.twitter.com/GmntTNu0YQ — naari 💚 joylo ! (@ingekkie) June 2, 2021