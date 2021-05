La actriz Emilia Noguera (37) no lo pasó bien cuando su padre se lanzó a la fama nacional. Es hija del reconocido actor Héctor Noguera, que en 1996, en Televisión Nacional de Chile, se convirtió en toda una celebridad tras interpretar al alcalde Federico Valdivieso en Sucupira.´”No fue bacán”, dijo.

Fue en el capítulo pasado de La Divina Comida (Chilevisión), que la también dramaturga y directora de teatro, hermana de la actriz Amparo Noguera, contó cómo vivió el revuelo en momentos en que no superaba los 15 años.

Mientras conversaba con Magdalena Montes, Fernando Gómez-Rovira y Sebastián Sichel -los otros participantes del espacio culinario-, Noguera recordó que fue “una locura”.

“Hubo como una experiencia de transformación para toda la familia, que fue cuando empezó a grabar esta teleserie. Yo sabía que mi papá era actor, había vivido ciertas situaciones de vergüenza espantosa del tipo que mi papá llegue de Rey Lear a buscarme al colegio, con la barba hasta acá. O llegaba con el pelo teñido por Theo y Vicente, donde interpretaba a Van Gogh. Entonces llegaba con el pelo teñido en una época en que los hombres no se teñían el pelo”, narrró.

Contó, además, que en su asa “mi mamá no nos dejaba ver teleseries, con toda razón. Sí, porque ‘¿el papá por qué le está dando un beso a otra señora?"”

Otra situación crítica que narró ocurrió cuando fueron al Lago Todos los Santos, en la región de Los Lagos, “a la casa de mi tía, y de repente llegamos a Chillán, alguien cachó que estábamos en el auto y la gente se empezó a subir arriba del auto”.

En esa misma ocasión, en tanto, llegaron a comer a un restaurante al que siempre acudían “(y la señora) tuvo que cerrar el restaurante para que nosotros pudiéramos almorzar. No fue bacán, no fue ‘qué bueno mi papá es súper famoso’. No. Ese momento fue impresionante”.

Recordemos que Sucupira, dirigida por Vicente Sabatini, debió trasladar a gran parte de su elenco a Zapallar y Papudo para el rodaje.

En el elenco, además, se encontraba Ángela Contreras, Francisco Reyes, Delfina Guzmán, Álvaro Rudolphy, Viviana Rodríguez y otros reconocidos rostros nacionales.