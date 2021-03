Por estos días la actriz Paty López está enfocada en su carrera como candidata constituyente por el Distrito 8, sin embargo, su paso por la televisión sigue estando presente en su vida.

La intérprete participó en el podcast Reyes del Drama, donde abordó algunos hitos importantes que han marcado su carrera en la televisión y el cine, así como el sexismo que vivió.

López se hizo conocida gracias a su papel de Carolina “Aquelarre”, tras el cual llegaron muchos otros personajes importantes y protagónicos, especialmente en las producciones del segundo semestre encabezados por María Eugenia Rencoret. Sin embargo, el rol se “chica sexy” no le acomodaba.

Después de “Purasangre” (2002) estaba perdiendo protagonismo. Se me había ofrecido un personaje de perfil sexy y me carga repetirme”, reconoció. “Sufrí el sexismo. Se me trataba de encasillar en una imagen que para muchos es cómoda, deliciosa y rica, y yo no soy solo eso”, dijo.

“Entonces, supe de que Vicente (Sabatini) iba a hacer ‘Los Capo’ y tenía que ver con mi carácter, con mi cuerpo, con mi intensidad y me dijo que si. Fui muy feliz con el cambio”, recordó.

Pero a pesar de un proyecto de alto presupuesto y con grandes rostros, no tuvo buena recepción en el público. “Se hablaba mucho el italiano. Tuvimos que repetir escenas y cuando las cosas parten así, las cosas no se recuperan más. Esa es mi experiencia. Tenía un gran elenco, un muy bonito trabajo en la ambientación”, aseveró.

“Yo no soy política”

Sobre su aventura social por ser parte del selecto grupo de ciudadanos que escribirá la nueva Carta Magna del país, la actriz señala: “Necesito amor, necesito solidaridad, porque es la primera vez que me vuelco a otra actividad más allá de la actuación y la meditación”, comentó.

“Yo en la pandemia estaba tranquila en mi casa dedicada a esto último cuando me llegó la invitación y dije obvio que tenía que tomarla. Quiero aportar a la cultura, a un nuevo Chile, más equitativo, más vivible. Mi vida pasó a la acción total sin transición”, confesó.

La intérprete reconoce que se ha preparado arduamente con un diverso grupo de profesionales entre los que cuentan abogados, científicos, cientistas políticos, historiadores, etc. “Porque esto es serio. No puedo estar en un debate sin saber”, agregó.

“Yo no soy política, yo soy actriz. Trabajo en cultura y creo que es importante participar de este proceso. Les digo eso a la gente y me escuchan. Ahí terminan adorándote”, sentenció.

“No se puede culpar a la gente ignorante”

López también se refirió a las declaraciones de su ex colega de “Aquelarre” y “Santoladrón”, y también candidata constituyente, Yuyuniz Navas, dijo que la gente debe pensar antes de meterse a la cama con alguien (para evitar el aborto).

“Hay que tener educación reproductiva, sexual y emocional desde la infancia y en todos los colegios. Después de eso, podemos deducir. Yo no la tuve y descubrí mi cuerpo desde la ignorancia máxima y con mucho dolor. Entonces, no se puede culpar a la gente ignorante”, comentó.

“Los derechos de las mujeres están obviados en esta Constitución. ¡No existen!”, cerró.