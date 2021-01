08 enero, 2021 | Publicado a las 21:48

Catalina Guerra contó la angustia que le produce pensar perder a su madre: "No lo quiero enfrentar"

La noche de este jueves la actriz chilena, Catalina Guerra, estuvo invitada al programa de Instagram live conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco, Pijama Party.

En la instancia, la intérprete se refirió a su carrera sobre las tablas, además de contar una serie de detalles de su vida personal relacionadas con el vínculo que mantiene con su madre, Gloria Münchmeyer.

Esto, luego que los animadores le consultaran si tenía algún tema que le daba temor enfrentar, a lo que esta respondió que sería la pérdida de su progenitora. “Me produce una profunda angustia pensar en la muerte de mi mamá. No sé si es algo que se resuelva antes de que ocurra, pero yo no me imagino mi vida sin mi mamá”, dijo.

A su vez, esta detalló que ambas han cultivado una relación muy cercana con el pasar de los años, por lo que de solo pensar que un día no estará le afecta. “Somos ultra cercanas, hablamos 10 veces al día de lo cotidiano y de eso hasta entrar en las profundidades”, precisó.

“Es la persona que más me conoce, yo soy la persona que más la conoce a ella. Somos muy ‘compinches’, ella es un ser iluminado absolutamente. Una mujer moderna que hasta el día de hoy me resuelve desde las cosas más cotidianas hasta mis angustias y mis incertidumbres”, sostuvo.

En tanto, Catalina enfatizó que dejar de lado este vínculo es el que le produce la sensación de angustia. “Es un tema que yo no quiero enfrentar, no me siento… no sé. Con respecto a mí, yo sé lo que va a ocurrir, sé que puedo, sé que voy a poder”, cerró.

Revisa el momento: