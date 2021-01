La actriz Viviana Rodríguez, conocida recientemente por su papel de María Luisa en la telenovela de Mega Verdades Ocultas, recordó la aclamada producción Iorana de TVN y confesó que, en ella, no debió llamarse “Matakuri”. “Yo odié a (Francisco) ‘Pancho’ Melo durante muchos años de mi vida”, dijo culpando al actor.

La producción del canal estatal viajó hasta la isla Rapa Nui, en el ombligo del mundo, para retratar la vida de los isleños con amores y venganzas incluidas. Estuvo dirigida por Vicente Sabatini y producida por Pablo Avila y fue transmitida entre marzo y julio de 1998.

Entre los destacados actores se encontraba Rodríguez y Melo, a los que se sumaron Claudia Di Girolamo, Francisco Reyes y Alfredo Castro, Carolina Fadic, Álvaro Morales, Alejandra Fosalba, Delfina Guzmán, Eduardo Barril, José Soza o Consuelo Holzapfel y Juan Falcón.

La actriz, en conversación con el podcast Impacto en el Rostro, recordó que “yo odié a Pancho Melo durante muchos años de mi vida por ponerme Matakuri, porque este personaje no se llamaba Matakuri”. Su nombre era Francisca Labbé Soublette.

“Fue una hueá (sic) que inventó él y que de ahí en adelante en Chile, hasta ahora que apareció María Luisa gracias a Dios, me llamé la Matakuli, porque ni siquiera era Matakuri, y fui recordada de ahí en adelante en este país como la Matakuli, lo que no era un nombre muy bonito, para qué vamos a decir una cosa por otra”, añadió.

Así, dijo, fue reconocida por mucho tiempo por su papel en la telenovela de Sabatini debido al sobrenombre que le había puesto su colega.

Respecto de la relación con Melo, sostuvo que “lo pasábamos bien haciendo los personajes. No era tan buena nuestra relación fuera del personaje, pero cuando esos personajes estaban, era mágico lo que iba pasando también al trabajarlo”, lo que atribuyó a que se conocían previamente.

En la misma conversación, la actriz reconoció que fue desvinculada de Mega en Verdades Ocultas, debido al salto temporal de 25 años que dará la producción. “Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a legar un rascapachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo”, se cuestionó.

Más tarde, desde el canal revelaron que la actriz Cecilia Cucurella dará vida al personaje en la nueva etapa de la teleserie.

“La temporada en la que entrará Verdades Ocultas prontamente, mostrará a una María Luisa aún más empoderada luego de tener que tomar diversas y difíciles decisiones en el Pasaje Nueva Esperanza y la Picada, además de seguir siendo la contenedora emocional de sus familiares y amigos más queridos”, comentaron desde Mega.