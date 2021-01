05 enero, 2021 | Publicado a las 09:42

05 enero, 2021 | Publicado a las 09:42

Viviana Rodríguez reveló brusca e inesperada salida de Verdades Ocultas: "Todavía me duele"

Viviana Rodríguez reveló brusca e inesperada salida de Verdades Ocultas: "Todavía me duele"

Verdades Ocultas se alista para un nuevo salto de tiempo en su historia, esta vez de 25 años, que dará paso al ingreso de un renovado elenco para interpretar a la versión más adulta de los personajes.

Solange Lackington, Cristián Campos y Catalina Guerra se encuentran entre los nuevos actores que serán parte de la producción. Pero así como unos llegan, otros sorpresivamente dejan la exitosa teleserie de Mega.

Una de ellas es Viviana Rodríguez, quien interpreta a la popular María Luisa. Así mismo lo confirmó ella en exclusiva para el podcast Impacto en el Rostro, mostrándose “dolida” con la decisión del canal.

“Esto lo voy a decir con el dolor de mi alma y no sé si es público o me va a legar un rascapachos, pero yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo“, comenzó diciendo Rodríguez.

“La explicación que yo recibí es que era muy difícil, que no llegábamos a puerto con la transformación”, agregó la actriz. Recordemos que al contrario como ocurrirá con otros personajes del elenco, lo que inicialmente se pensó para María Luisa era que los 25 años años se reflejaran con maquillaje, no existiendo la necesidad de reemplazarla por otra actriz.

“En un principio no era una cosa tan brusca, por lo menos cuando a mí me entregaron el personaje, porque la María Luisa siempre fue un personaje súper ambiguo de edad. Entonces podías jugar con una subida de edad, que era construible y después, un poco dado el elenco, hubo una necesidad de un cambio más alto que el planteado inicialmente supongo”, comentó a Impacto en el Rostro.

“No sé llegó a puerto. Las producciones externas hoy día escapan a uno y fue ese momento de recordarte que al final del día es un producto que no te pertenece“, afirmó.

Viviana fue enfática en señalar que “estamos rompiendo un secreto de Estado. Yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso”, explicó Rodríguez, quien fue consultada sobre si era verdad que la actriz Cecilia Cucurella tomaría el personaje de María Luisa.

No obstante, la encargada de dar vida al icónico personaje durante 4 años, dijo que no estaba enterada de dicha información, porque “me causa dolor. Todavía me duele, a los actores nos cuesta separarnos de los personajes. Es similar al proceso de la muerte. Hay un pedacito del alma de uno que se entrega a ese personaje y cuando te lo sacan tienes que reconstruir ese pedacito del alma y eso toma un proceso de sanación”, dijo.

Agradecimiento a María Luisa

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para su personaje. “Para mí era un disfrute ir a hacer a la María Luisa. Era un personaje muy orgánico, muy agradable de hacer, muy libre de cualquier egocentrismo, un personaje muy entretenido. Era un placer interpretarlo”, manifestó.

“Para mí fue un personaje que marcó un cambio en mi capacidad de actuar, en lo que yo creía que eran mis límites. Yo tenía un límite que se llamaba pudor, vergüenza y María Luisa rompió todos esos límites. Le tengo agradecimiento”, cerró Rodríguez.