El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, cuestionó el comunicado que emitió el PS, luego que se generara una polémica tras calificar de “monarquía hereditaria” la posibilidad de que la ministra de Defensa, Maya Fernández, se quede con el escaño que dejará su tía en la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende, el próximo año.

A través de redes sociales, el PS reafirmó su “admiración al compañero Salvador Allende, a su obra y a su familia, que ha representado la lucha democrática y el compromiso con la dignidad y equidad en nuestro país”.

“La senadora Isabel Allende fue una activa defensora de la democracia y los derechos humanos, acompañando a su madre, nuestra querida Tencha Bussi, en la solidaridad internacional (…)”, indicaron en el documento.

Así también mencionaron que Maya Fernández Allende “ha representado los valores de nuestro partido como militante, candidata a alcaldesa y como diputada y presidenta de la Cámara Baja, y -actualmente- como ministra de Defensa, con un importante rol en la seguridad pública de nuestro país, labor que valoramos”.

En este sentido, la mesa del PS dijo que “no comparte los dichos del senador Espinoza: reiteramos que es deber de nuestros militantes, todos y todas, respetarnos y tratarnos con fraternidad. Nuestro partido admite toda clase de opiniones y discusiones políticas, pero no los ataques personales”.

Espinoza critica comunicado del PS por conflicto con Isabel Allende

En conversación con Emol TV, Espinoza dijo que la declaración del partido, el cual tanto él como Isabel Allende integran, no ha sido “igualitaria” en el trato de sus militantes.

“Yo hace 15 días fui vilipendiado por dos diputados de mi partido por el caso (publicado por) CIPER en donde hubo ofensas graves a mi padre que está muerto, a mi madre que acaba de fallecer, a mi familia completa y hubo dos diputados que osaron poner en cuestionamiento ante la opinión pública nuestra probidad en el ejercicio de nuestras funciones públicas. El PS guardó un estricto silencio”, fustigó el parlamentario.

A esto añadió que “si no eres parte de una sagrada familia dentro del partido te pueden atacar de la peor manera y más vil como lo hicieron estos parlamentarios, pero si se toca a alguien que es de la elite del partido salen todos. Eso no puede ser. Un partido tiene que ser igualitario y justo con todos”.

Al preguntarle por una posible salida, Espinoza señaló que “si quieren buscar fórmulas para que yo me vaya del partido que busquen alguna transgresión que yo haya hecho a los estatutos. Jamás los he transgredido. Si el partido quiere buscar ciertos elementos para que yo me vaya, sería lamentable. Yo en su momento dije que estaba evaluando la continuidad, pero seguí en el partido porque la presidenta fue muy correcta, pero más allá de eso no les voy a dar en el gusto a los que quisieran aquello”.