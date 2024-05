Un cura de Estados Unidos adicto a Candy Crush y Pokemon Go fue arrestado por un caso de robo a su iglesia en Pensilvania. Pero no se trata de un asalto cualquiera, ya que el hombre habría gastado miles de dólares, de la comunidad religiosa, en ambos juegos de celular.

El religioso se llama Lawrence Kozak y enfrenta cargos por robo y estafa, actualmente permanece detenido.

Lo cierto es que todas las transacciones las realizó a través de la cuenta del centro religioso, a lo que se suma que nunca devolvió el dinero.

De acuerdo a la cadena CBS, se trató de una investigación llevada a caso por la policía de aquel estado, por elevados montos traspasados hacia la compañía Apple.

Fue luego de unos meses que se descubrió que el religioso usó la tarjeta de crédito de la parroquia de Santo Tomás Moro, para realizar compras asociadas a juegos.

Embreeville Criminal Investigation Unit has charged Lawrence Kozak Jr. in connection with funds being used inappropriately from St. Thomas More Parish. pic.twitter.com/vSptYcLi38

— Trooper Grothey (@PSPTroopJPIO) April 29, 2024