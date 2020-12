14 diciembre, 2020 | Publicado a las 11:44

Los descargos de imitador de José José tras ser eliminado de "Yo Soy": aseguró que lo censuraron

Este domingo, el programa Yo soy de Chilevisión tuvo una gala decisiva, donde los imitadores lo dieron todo en el escenario para convertirse en semifinalistas.

En la competencia se fueron grandes participantes y uno de los favoritos: José José.

El imitador más joven, con solo 14 años, se enfrentó a Romeo Santos y Los Vásquez, pero su presentación no estuvo por sobre la de ellos, según el jurado.

“Quien se va definitivamente de este programa con mucha pena para el jurado… lamentablemente te decimos adiós José José”, expresó Antonio Vodanovic.

Al escuchar su nombre, el adolescente hizo una señal con el micrófono, porque quería decir algunas palabras, pero Jean-Philippe Cretton lo despidió, anunciando una próxima batalla.

Sus descargos

A través de su perfil de Twitter, Joaquín Serrano, el imitador de José José, acusó censura en el programa.

“Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba, me cortaron; cómo manipulan las cosas, cómo a un niño de 14 años lo dejan opinar…”, criticó el adolescente.

A su vez, expresó que “me siento defraudado de este programa y molesto porque ya no estamos en dictadura para censurar”.

Me censuraron

Yo hable me defendi y me cortaron todo

Serrano también comentó que este lunes “voy a hacer un directo (a las 21°°) en mi página de Facebook: Imitador de José José Joaquín Serrano, para contar lo que realmente pasó y agradecería que mis compañeros me ayuden y no (se queden) callados frente a esta injusticia”.

Aseguró que “no me molesta haber sido eliminado, sino las palabras y la censura que hicieron. Felicito a Los Vázquez y a Romeo”.

No me molesto haber sido eliminado sino las palabras y la censura que hicieron.

A través de este perfil, aprovechó “de agradecer a Chilevisión por la oportunidad de darme a conocer, fue la manera de entrar en sus corazones. Esto no termina acá, daré lo mejor de mí para llegar a ser un gran cantante, Dios ya está abriendo puertas y si no es en Chile será en otro lugar, pero trabajaré al mil para poder llevarles el romanticismo y amor que tanta falta hace”.

Cabe destacar que consultado por Página 7 sobre estos descargos del imitado de José José, el canal decidió no emitir comentarios.

