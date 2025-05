Nicolás Rocco no ha buscado una sola forma de reinventarse, sino que muchas. Se desempeña como actor, pero también músico, comediante y corredor de propiedades.

Este multifacético artista nacional conversó con BioBioChile y se refirió cómo nació esta idea de hacer tantas cosas diferentes, desde videos de comedia de “Citas Tinder” a cantarle a gatos, y mucho más.

Nico egresó en 2011 y comenzó a hacer clases de actuación, tuvo un papel en Mega en la teleserie “Si yo fuera rico”, sin embargo, dijo que “yo siento que no se me han dado muchas oportunidades”.

Tiene su propia compañía de teatro y la televisión ha sido un poco renuente. Pese a eso, en las redes sociales ha logrado gran notoriedad con videos que incluso se han vuelto virales fuera del país.

“Es como que uno podría decir, ‘es lo que hay’, porque yo dije, pues me gusta la cámara, me gusta grabar, me gusta hacer personajes y actuar, obviamente, sí tengo mi compañía de teatro (…) pero yo dije, ‘Bueno, si en el fondo no se me da la oportunidad en televisión o en cine, quiero hacer redes sociales’, que también tiene un público que simplemente agarra el celular y ve videos que se hacen virales, y yo seguir actuando, seguir haciendo comedia en este caso, a crear personajes, crear historias, situaciones y ahí me siento como ejerciendo la profesión de actor igual y de creador, de artista también”, enfatizó el multifacético artista.

Reconoce que ha sido un poco frustrante, pero tiene la esperanza de que alguien vea uno de sus videos y lo lleve nuevamente a la televisión. Si reconoce que hay un encasillamiento en la televisión, pero entiende igual que esto ocurre en parte porque los equipos fueron reducidos tras la pandemia y los canales se acostumbraron a trabajar de esa forma.

Nicolás Rocco: De las “citas Tinder” a “cantarle a gatos”

Algunos de los videos de comedia más llamativos de Nico Rocco, son los de “citas Tinder” y tocar con gatos.

En el caso de las citas, le consultamos si esto viene por alguna experiencia personal, a lo que reconoció que sí tiene la aplicación, pero que la usa para conocer gente, mientras que los sketch, son simplemente inventados.

“Sí, yo hace un par de años que comencé a hacer videos como de citas Tinder. Yo tengo la aplicación hace harto tiempo, pero en el fondo muchas personas me han dicho ya en la aplicación, ‘Oye, yo he visto tus videos redes sociales’, ‘oye, qué miedo, porque ¿qué pasa si me estáis grabando?, Si vas a ocupar la experiencia conmigo, como para hacer un video"”, relató, por lo que cada vez que le pasa, debe explicar que es actor, que son personajes que él crea y que los expone a través de una cita de Tinder.

“La gente se identifica mucho, se ríe mucho y dice, ‘Ah, me ha pasado, sí, he conocido gente así’, y eso es igual es chistoso, porque eso pasa mucho que la gente se identifica un poco con estos personajes”, enfatizó.

Pero los videos de gatos también son de los más llamativos. Incluso, algunos se han hecho viral fuera del país.

“Eso surgió en pandemia cuando empezaron a viralizarse videos de animales, no sé, animales aullando, ladrando y músicos que hacían dúos como tocando la música junto con los aullidos, con los ladridos de perros, cosas así y tocando música”, comenzó diciendo Rocco.

Pero él no quería hacer solo eso, quería algo más, así que pensó “voy a hacer como que le hago clase y voy a editar los videos de a tal punto que parezca real esta cuestión”.

Primero comenzó con canciones que eran populares, conocidas, para luego pasar a utilizar sus propios temas, de los cuales 12 ya están disponibles en diversas plataformas.

Incluso gente le ha dicho en la calle “tú eres el que le hace clase a los gatos”. El segundo país donde más se han visto sus videos, es precisamente en Argentina, desde donde le han escrito muchas veces y han reaccionado a los cortos de comedia.

Su música

Actualmente tiene 12 canciones en plataformas como YouTube o Spotify. No tiene un estilo muy definido, por lo que lo llama “Pop-piola”.

Sobre la recepción del público, señala que “la recepción ha sido superbuena, como que la gente se lleva una buena impresión de mí música, tanto del sonido que está en Spotify, en YouTube, de los videoclips y también de la música en vivo, de cómo sonamos yo y la banda con la que estoy”.

“En redes sociales es muy difícil promocionar o viralizar algo musical. Entonces, la gente llega a mí muchas veces por los videos de comedia y todo eso, y ahí yo intento tirar la promoción de lo que es mi música, que es más difícil que uno lo lo escuchen también”, reconoció.

Actualmente no está trabajando con disqueras, ya que está enfocado en llevar su show a diversas partes, sin embargo, tiene sorpresas, por ejemplo, está en conversaciones con Leo García, quien fuera guitarrista de Gustavo Cerati.

Y además, corredor de propiedades

A todo lo anterior, es corredor de propiedades. Al igual que los videos, comenzó en pandemia. Desde hace 15 años que su madre es corredora de propiedades, por lo que ella le enseñó.

Ya lleva unos seis años en esto, lo que le permite manejar sus tiempos para hacer videos y su música.

De hecho, las redes sociales han sido un punto a favor en esta materia, ya que “llega gente que le doy confianza de alguna manera, me pasan su propeidad para arrendársela, gente que confía en mí y dice ‘ah, tiene hartos seguidores, entonces sí debe ser confiable’“.

Por otro lado, algunos llegan por el corretaje de propiedades y luego que se enteran que hace videos para redes sociales, actúa, canta y hace comedia.

Actualmente está preparando el lanzamiento de su nueva canción, la que saldrá a la luz el próximo 5 de julio en el bar Ramblas en Manuel Montt, Santiago. Sumado a eso, prepara el ensayo de una nueva obra de teatro junto a su compañía Poética de Goya.