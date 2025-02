A través de sus redes sociales, el periodista Roberto Van Cauwelaert, conocido por su trabajo paso en TVN y La Red, compartió una fotografía de sí mismo con un parche en su ojo derecho.

“A tener ojo con el pádel”, escribió junto a la imagen cargada en la sección de Stories en alusión al deporte que lo dejó con pérdida temporal de la visión.

Tal como explicó a La Hora, el accidente se dio mientras jugaba un partido de este deporte junto a unos amigos, momento en que recibió un golpe directo con la pelota en la cara.

“Estaba jugando y mi partner, que estaba al lado, la agarró (la pelota) con el marco y me llegó un pelotazo en el ojo directo, me fui a piso“, contó al mencionado medio. “Cuando comencé a abrir el ojo veía negro, tenía un huevo por dentro y me tuve que ir a urgencia”, agregó el recordado notero de “Intrusos“.

A raíz del golpe, Roberto Van Cauwelaert, perdió la visión del ojo derecho por dos días, lo que le resultó angustiante.

“Tengo una herida grande en la córnea y tras la segunda curación, logré ver. Estuve dos días sin ver nada“, reveló.

Por ello, ahora se encuentra a la espera de los resultados de un examen, para develar si se trata de líquido en la retina o si se produjo un desprendimiento de esta.

En este último caso, de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología, la visión se puede volver borrosa e incluso perderse por completo si no se realiza el tratamiento adecuado. “Es un problema grave”, advierten.

Cabe mencionar que Roberto Van Cauwelaert actualmente se encuentra alejado de la televisión, siendo su último trabajo en pantalla la cobertura para NTV de Santiago 2023. Durante el 2024 co-animó un par de episodios del podcast “Somos tan distintos” de Fran Sfeir y Juan Pablo Queraltó.