La periodista, Natalia López, se encuentra en la recta final de su embarazo. En concreto, la comunicadora ya tiene 30 semanas de embarazo, y este jueves vivió su último día en Canal 13 antes del prenatal para tener a su hija “Martina”.

“Este periodo de embarazo lo he vivido, afortunadamente, muy bien“, indicó la conductora de noticias a BioBioChile. “A diferencia de otras mamás, no he tenido náuseas, no he tenido mareos. De hecho, si no me hago exámenes los primeros meses, no me doy cuenta que estoy embarazada“, reveló.

López relató que ha vivido su proceso de manera positiva; de hecho, pudo seguir haciendo deporte como de costumbre “hasta los cinco o seis meses”; cuando ya su doctor le dijo “no puedes más”.

Natalia López y su embarazo

Sin embargo, sí hubo algo molesto que le tocó vivir a Natalia, y que le suele ocurrir a muchas mujeres embarazadas: sufrir por sus pies hinchados. “Mi mayor dificultad han sido los pies hinchados. Terrible, terrible. Así, nivel elefante, pero creo que es nada fuera de lo normal”, detalló.

Cabe recordar que el rostro de Canal 13 estuvo en el backstage del Festival de Viña del Mar con su pancita de embarazada, cosa que, en sus palabras, no le afectó en lo más mínimo.

“Mi principal meta fue demostrar que las mujeres embarazadas no estamos enfermas, y que si tu embarazo te lo permite, puedes hacer cosas así, además de verte bonita y sentirte empoderada”, manifestó.

Sumado a ello, Natalia confesó algo particular: no tiene aún nada preparado para la llegada de su bebé, por lo que este prenatal será su momento de organización y avance al respecto.

“No tengo nada. Los amigos de Tu Día me hicieron un montón de regalos, así que se lo agradezco porque no tengo nada, salvo lo que me han regalado en baby shower y cosas así, pero no tengo nada, porque estaba esperando justamente este momento para empezar a armar la pieza“, explicó López.

“Tengo que meter maestros en la casa, y para eso hay que estar en la casa. Ya tengo todo coordinado para la próxima semana, así que espero que pronto esa situación de decir ‘no tengo nada’ se convierta en ‘sí’“, se sinceró la comunicadora.

La conductora de noticias expresó que aquello le ha generado “un poco de ansiedad”. “No lo niego, porque digo ‘pasó tan rápido el embarazo, y no he avanzado lo suficiente’, por no decir nada, pero creo que también el prenatal me va a servir para eso“, cerró el rostro del noticiero AM del 13.