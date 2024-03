C Tangana y su novia chilena pasean por la Región del Bío Bío: visitaron un corral y una cervecería

El cantante español C Tangana está de visita en el país y la región de origen de su actual novia, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

El cantante español C Tangana está de visita en Chile y, en particular, en la Región del Bío Bío.

Así lo han revelado una serie de registros fotográficos difundidos en las últimas horas en redes sociales, donde se testifica la presencia de “Pucho” en el país de origen de su actual novia, la fotógrafa local Rocío Aguirre, hoy radicada en Madrid.

Fue la misma Aguirre -oriunda de la región- quien en su perfil en Instagram publicó imágenes de uno de sus paseos juntos. Esta vez, por el “Criadero Magdalena”, corral de caballos emplazado en Charrúa, una localidad semi-rural de la comuna de Cabrero.

“Tuvimos visitas muy especiales”, señalaron desde el inmueble mediante sus cuentas oficiales, pero este no fue el único destino de la pareja: también pasearon por la cervecería Puffe, ubicada en Saltos del Laja (Los Ángeles).

La relación entre Rocío Aguirre y C Tangana data de 2019, cuando la chilena culminaba sus estudios de fotografía en Madrid. Tras conocerse, el español la invitó a sumarse a su equipo de trabajo, para luego iniciar un vínculo amoroso que perdura hasta hoy.

Desde entonces, Aguirre ha acompañado a Tangana en sus múltiples facetas. Semanas atrás, el músico hizo noticia tras ser el primer invitado de la nueva temporada de “Lo de Évole”, uno de los programas de entrevistas más populares de España. Allí, habló de Rosalía, su más famosa expareja.

“Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo. Pero sí, es fuerte”, señaló entonces.