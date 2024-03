Este jueves el Juez del 34° Juzgado del Crimen, Edgardo Gutiérrez, declaró admisible la querella contra el actor Cristián Campos, interpuesta por la hija de su exesposa, Rafaella Di Girolamo a través de la Fundación para la Confianza.

En consecuencia, se decretaron las diligencias correspondientes, las cuales se mantendrán reservadas debido al secreto del sumario.

Según pudo conocer La Radio, la decisión de enviar la causa al juzgado del crimen se debe a que el delito de abuso sexual que se le imputan ocurrieron antes del inicio de la reforma que fue el 2005.

El juez en cuestión resolvió las primeras diligencias, que se han decretado reservadas, las que tendrían relación con instrucciones que se les han dado a las policías para el inicio del levantamiento, tanto de peritajes como información y relato, marcando así el comienzo de la investigación contra Cristián Campos.

Cabe mencionar que la querella fue anunciada este martes a través de las redes sociales de la Fundación. Más tarde, ese mismo día, la familia Di Girolamo, quienes entregaron su completo respaldo a Rafaella, detallaron que las agresiones habrían ocurrido entre sus 13 y 16 años, cuando Campos era pareja de su madre, Claudia.

Sin embargo, fue recién este miércoles que el actor se pronunció al respecto en una extensa declaración enviada a BioBioChile. En ella, el intérprete del Padre Hurtado en “Crónica de un hombre santo”, se defendió diciendo que las acusaciones corresponden a una “repugnante y dañina injusticia”.

Además de ello, el actor de 67 años se defendió diciendo que “nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”.