Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo, se ha visto envuelto en una gran polémica luego de viralizarse registros de él en una celebración de la comuna en el marco del Día de la Mujer.

El espectáculo, titulado como “mujerazo”, contó con la participación de un vedetto al final de la jornada. Al respecto, la concejala socialista, Valeria Manríquez, manifestó su crítica por la presencia de la autoridad en el show.

Hoy, Olave brindó una entrevista al matinal de TVN, donde aclaró ciertas cosas que habían generado malentendidos respecto a la situación ocurrida el pasado fin de semana.

Alcalde de Isla de Maipo se refiere a polémico video

“Primero que nada aclarar que nosotros no tenemos horario; los alcaldes estamos en terreno 24/7, y uno estas cosas las hace por gusto, las hace con ganas. Yo por lo menos no lo hago por obligación“, comenzó diciendo el alcalde.

“En este caso, efectivamente como ustedes señalan, aquí hay una actividad independiente, de una agrupación de mujeres emprendedoras de la isla a quienes apoyo constantemente, quienes organizan esta actividad en un recinto que no es municipal“, enfatizó Juan Pablo.

“A los chilenos lo que más les interesa es la probidad y la transparencia: aquí no hay recursos municipales involucrados. Nosotros fuimos invitados; yo fui invitado y, finalmente, yo creo que hay un titular que creo yo descontextualiza un poco los hechos”, continuó.

“Yo jamás me topé con el artista (vedetto) que fue invitado posterior a mi retirada, creo que más de una hora después de que me retiro de la actividad (…), no fue nada más que eso, lo hemos tomado de manera anecdótica, y lo principal es que yo tenía la autorización de mi señora“, subrayó la autoridad.

“Importante señalar que en el marco del 8M, que es un día sensible y de conmemoración, no es un día de celebración. Nosotros tuvimos gestos desde las 6 de la mañana con nuestras funcionarias e hicimos una actividad preciosa el día sábado en nuestro centro comunal (…), esto fue una actividad adicional y como les digo, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir apoyando a mis vecinas”, cerró el alcalde.