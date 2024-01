Sabido es que 2020 marcó un quiebre en la familia Calderón – Argandoña, a raíz del conflicto que tuvieron Hernán Calderón Salinas y su hijo Hernán ‘Nano’ Calderón. Desde entonces, los 4 miembros del clan tomaron caminos diferentes.

Recientemente, a través de una ronda de preguntas en Instagram, Nano Calderón hizo más evidente el quiebre, luego que un seguidor le preguntara “¿Con quién compartes de tu familia?”.

Nano Calderón y su familia

Ante eso el joven respondió: “Siempre he sido de hacer mi vida totalmente separado, por eso desde pequeño me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso, me fui a vivir solo hasta el día de hoy”.

“La única familia es mi mamá (Raquel Argandoña), no soy de los que son demasiado apegados a las personas, pero cualquier cosa ahí siempre estamos. Ahora último estaba media complicada pero ya está mejor”, añadió.

“Mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja (Rebeca Naranjo), la ‘Coca’ (su mascota) y 2-3 amigos. Cualquiera que no este ahí no me viene ni me va”, concluyó.

Hay que señalar que, de hecho, Nano Calderón visitó varias veces a su madre durante la última semana.

En la instancia incluso le envió un globo con la frase “Te amo”, el cual fue viralizado por Raquel Argandoña.

La figura televisiva fue dada de alta el pasado domingo por la tarde, luego de ser intervenida por una obstrucción intestinal.