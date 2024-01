En febrero del año pasado, en medio de una transmisión en vivo junto a Cecilia Gutiérrez, Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia, aseguró que la diputada Maite Orsini mantenía una relación con el futbolista, quien fue su marido por casi 20 años.

Desde entonces los rumores sobre la pareja no cesaron, pese al arsenal de declaraciones cruzadas donde la relación se negaba, hasta ahora.

Fue la propia representante del distrito 9 quien se refirió por primera vez a su relación amorosa en una entrevista con Velvet. “Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”, confesó.

Esta reticencia quedó de manifiesto, puesto que en la entrevista reveló que recién formalizaron su relación en octubre pasado.

“Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Constantemente diciéndome lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba. Cuidándome. Dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él“, reveló.

Maite Orsini incluso reveló un pasaje íntimo con el que confirmó su fuerte vínculo con Jorge Valdivia: “Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas”.

A ello sumó: “Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación, yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme“, dijo en referencia a su longevo matrimonio con Daniela Aránguiz.