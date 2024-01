Este fin de semana la agrupación de danza Axé Bahía fue una de las invitadas al Festival de Las Condes, donde presentaron su mismo show que los hicieron famosos hace 20 años en el extinto Mekano. Quien también estuvo en el lugar fue el recién incorporado animador de TVN, Daniel Fuenzalida.

En la instancia los bailarines hicieron bailar al público tal como en antaño, al igual que el “Ex Huevo”. Sin embargo, este último luego se reunió con su compañera del Podcast “¿Cómo están los hueones?”, Rosario Bravo, junto a quien hizo polémicos comentarios.

El comunicador fue consultado por su compañera en una Instagram Storie sobre el show, a lo que Fuenzalida dijo: “Bacilos estuvo muy bueno en el Festival de Las Condes… Axé Bahía está un poco hecho corneta… Con todo respeto, son muy simpáticos… saludos, cabros. Y ese show de colegio”, lanzó.

Los comentarios no cayeron nada bien en uno de los integrantes del conjunto, Bruno Zaretti, quien decidió interpelarlo en sus redes sociales. Junto a una fotografía del animador escribió: “Qué lástima escuchar en los tiempos de hoy un hombre decir que mis dos compañeras están hechas cornetas. Además, es muy contradictorio escuchar decirte que nuestro show fue ‘pura hueá’ y verte bailando todo el espectáculo”.

“Qué poco hombre y poco profesional eres. Cuando estés hecho corneta como nosotros, lo conversamos”, dijo según consignó Página 7. Quien tampoco se quedó callada fue Flaviana Seeling.

La bailarina de Axé Bahía también se lanzó contra Daniel Fuenzalida, a quien enfrentó: “En el día de hoy, que tú digas que Axé Bahía está hecho ‘corneta’… (es) ¿La edad? ¿Nuestros físicos? ¿A qué te refieres? Eso uno no se lo dice a nadie, menos a dos mujeres. Te diste cuenta de que bailé a mis 46 años con mis dos hijos ¿Qué emoción más grande, no crees?”.

Las disculpas de Daniel Fuenzalida a Axé Bahía

Tras el gran revuelo que alcanzó el conflicto, el animador optó por asumir su error y pedir disculpas a través de sus redes. En una Instagram Storie, el conductor de “Ahora caigo” de TVN dijo: “Está circulando un video que fue sacado de contexto. En el que sus protagonistas se sintieron afectados y me refiero al grupo de Axé Bahía, en especial a Bruno Zaretti y Flaviana Seeling”.

“Con Flaviana yo ya hablé en privado y está todo aclarado y solucionado, nos tenemos mucho cariño. Quiero aclarar que mi intención nunca fue criticar el cuerpo o aspecto físico de ninguna persona. Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas y causaron incomodidad“, agregó.

De acuerdo al escrito, Daniel Fuenzalida aseguró que con la frase “como la corneta” no se refería al físico de los bailarines de Axé Bahía, sino que al contexto: “De que llevan años, etc. y es parte biológico también, es una muletilla que yo ocupo mucho, en casi en todos lados. En este contexto, yo me refería a que jamás vamos a volver a bailar o trabajar en lo que sea como hacíamos cuando teníamos 20 años”, cerró.