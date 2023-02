Luego de anunciarlo con bombos y platillos, Daniela Aranguiz finalmente realizó la transmisión en vivo que prometió este domingo.

Mediante una instagram storie la panelista de Zona de Estrellas dijo: “¿Les tinca que cahuineemos (sic) hoy día? Hoy día en la noche les voy a hacer un live y les voy a contar muchas cosas, muchas copuchas, muchos cahuines. Me gustaría desenmascarar a mucha gente“, comenzó.

A lo que añadió: “Hay tantas diputadas que se hacen las ‘feminachas’ y resultan que se andan metiendo con los maridos que las amigas, se van a meter a las casas de las amigas, a agarrarse los maridos cuando las amigas están trabajando”.

Y finalmente reveló lo que se traía entre manos, esto, pues en la transmisión realizada este domingo afirmó que su exesposo y futbolista, Jorge Valdivia, estaría en una relación con la diputada Maite Orsini.

“Ojalá puedan tener una linda relación, y ojalá que algún día Jorge realmente pueda cambiar y ser un hombre fiel”, afirmó en conversación con Cecilia Gutiérrez.

Esto a propósito de que el deportista habría iniciado la relación con Orsini cuando él y Aranguiz estaban intentando retomar su relación.

“Yo no estoy para andar escondiendo esto, y menos para que él piense que quizás (yo) pueda ser como su amante. Eso yo no lo voy a aguantar. Esa es la denigración más grande que he tenido en mi vida“, dijo la panelista.

Daniela Aranguiz aseguró en la red social que ella conversó con la diputada Maite Orsini, quien le aseguró que Jorge también le había mentido a ella: “Yo hablé con ella por WhatsApp y le dije: ‘Yo no voy a volver con él’, porque la que terminó la relación fui yo, por causa de una infidelidad de nuevo. Estuve muchos años pensando que había cambiado, porque me tenía súper engrupida“.

A lo que agregó: “Me dijo que le había mentido igual que a mí. Cuando yo estaba en Estados Unidos con él, intentando volver, él hablaba con ella (…) Yo no tenía idea que Orsini salía con Jorge, y lo juro”, según recogió Página 7.