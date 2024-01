Emilia Dides, la ganadora de la segunda temporada de Rojo, sorprendió en redes tras visibilizar la que podría ser su nueva meta: representar a Chile en el Miss Universo 2024.

Y es que Emilia, a través de su cuenta de Instagram, dejó en evidencia su asistencia al casting de Miss Universo Chile, donde llegó con un largo y elegante vestido rojo. En el lugar, la artista demostró su talento cantando un fragmento de I will always love you.

El proceso de casting tuvo lugar este domingo 21, cuya finalidad es seleccionar a la próxima persona que representará a Chile en el certamen de belleza mundial.

Emilia Dides asiste al casting de Miss Universo Chile

La cantante de 24 años no se ha referido directamente al tema, sin embargo, ha compartido varios de los registros de su participación en el casting de Miss Universo Chile a través de sus historias de Instagram.

En la misma plataforma, la joven escribió en una de las publicaciones compartida en sus historias “Con todo! Veamos cómo me va. Gracias por su amor!!!“, confirmando así su asistencia al proceso.

Hay que recordar que, actualmente, el título de Miss Universo Chile lo tiene Celeste Viel. En el Miss Universo 2023, Viel logró entrar al “Top 20” de las seleccionadas (hito que no ocurría hace varios años en Chile). A pesar de su buen desempeño, la chilena no pudo llevarse la corona.

Cabe agregar también que Ximena Huala, ex bailarina de Rojo: el color del talento, se coronó el año pasado como Miss Earth Chile, por lo que representó al país en el certamen internacional en Vietnam a fines de diciembre. Al parecer, Rojo fue un programa de no sólo talento en el baile y canto.