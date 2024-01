Cony Capelli, ganadora del ya terminado reality Gran Hermano, ha estado en el ojo del huracán por una polémica protagonizada, además, por el tiktoker “Reina de Chile”.

Todo comenzó luego de que Constanza, a finales del 2023, emitiera ciertos dichos que no le cayeron nada de bien al influencer. En tal ocasión, Capelli habló con ADN en medio de la entrega de los Premios Likemedia, donde se encontraba participando en la categoría de “reina de los realities”.

“Yo creo que todas las que estamos nominadas, y todas las personas y todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas. Así que yo ya me siento una reina, por ser mujer ya“, declaró la exchica reality en dicho momento.

Cony Capelli responde a Reina de Chile

Frente a ello, Reina de Chile publicó un video en TikTok en respuesta, dejando en claro que le agradaba Capelli, pero que su declaración le había “dolido en el corazón”. “Yo te quiero decir Cony, que yo no tengo útero, ni tampoco soy mujer, y soy reina. Así que no solamente se necesita tener útero o ser mujer o tener algo, o ser algo, para ser reina. Reina podemos ser todas”, manifestó el creador de contenido.

“Puedes tener o no tener útero, y sigues siendo mujer, Cony. Puedes tener o no tener útero, y puedes seguir siendo reina. Haz lo que quieras en esta vida, que nadie te frene nunca. Yo creo que ahí la Cony, no sé qué le habrá pasado. Mucha presión, muchas cámaras… Pero yo le quiero decir que yo no tengo ni útero, ni ovarios, ni soy mujer, y soy reina, y reina de Chile“, lanzó el tiktoker.

La ganadora de Gran Hermano no se quedó callada. En un live de Instagram, la joven bailarina se refirió molesta a la polémica donde se ha visto involucrada, señalando: “Me tiene chata el show de la Reina de Chile, no chiquillos. Yo no respondo peladeras de Instagram, no me interesa. Sin embargo, le escribí un DM, espero que lo vea y que podamos conversar”.

“Me parece increíble cómo siempre tienen que estar controlando lo que tengo que decir y lo que no deba decir. Yo voy a decir lo que yo quiera decir, y ya. Sociedad machista, realmente. Francamente, machista y opresora. El hecho de que yo tenga útero (…) y que yo tenga mi propia lucha, no significa que yo desmerezca la tuya“, respondió Capelli.

“Las luchas deberían complementarse, ser unidos, y no excluirse por tonteras. Me parece horrible dividirse de esa manera. Son distintas comunidades, ambas merecen respeto, y yo apoyo a todas las comunidades. Siempre voy a apoyar el hecho de que tu tengas la libertad para exigir lo que a ti te parece justo para tu persona. Sin embargo, me quieren censurar a mí; ¿a decirme a mí cómo yo tengo que hablar? No, no lo voy a permitir”, lanzó Constanza.