Fue hace algunas semanas que Arturo Longton realizó un anuncio que llamó bastante la atención: el proceso de divorcio con Daphnee Bunney.

Esto luego que, en el reality Tierra Brava, se le viera bastante cercano a otra participante: la peruana Shirley Arica.

“Yo soy el único responsable de mis actos. S.A (Shirley Arica) siempre me respeto, punto final. Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente, pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón y contra eso no se puede luchar”, expuso a fines de 2023.

No obstante, en sus últimas historias de Instagram el chico reality dejó en claro que está pasando por un complejo momento.

“Todos me dicen que soy noble y que tengo buen corazón, pero la verdad es que le destruí la vida a la persona que más amo y he amado en la vida”, indicó.

“Me convierte en una basura de ser humano y la verdad es que hay días en los que siento que ya estoy en mi límite”, agregó.

Hay que señalar que Longton estuvo invitado al pasado capítulo de Socios de la Parrilla, donde dejó en claro su decisión de no convertirse en padre.

“Yo decidí no tener hijos desde que tengo uso de razón, nunca estuvo en mis planes. Considero que yo todavía soy hijo, ¿cómo un hijo va a criar otro hijo? Si soy un niño en cuerpo de grande”, confesó.