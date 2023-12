El ex 1810, Arturo Longton confirmó este viernes que se encuentra en proceso de separación de su esposa Daphne Bunney luego de 13 años de matrimonio. Así lo reveló en sus redes sociales, donde incluso mencionó a una de sus ex compañeras de Tierra Brava, cuya cercanía habría jugado un rol importante en el término de la relación.

Fue a través de sus Instagram stories que Longton escribió: “Quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros”.

A lo que agregó: “Yo soy el único responsable de mis actos. S.A (Shirley Arica) siempre me respeto, punto final. Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente, pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón y contra eso no se puede luchar”.

Tras asegurar que nada de lo que se vio sobre él en el reality fue “pauteado” o parte de un personaje, Arturo Longton confesó sus sentimientos por la peruana: “Las cague(sic) y me comporte como un hueón (sic) lo tengo claro, pero enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo”, cerró.

Cabe recordar que el viñamarino y la peruana tuvieron varios acercamientos dentro del encierro de Canal 13, en los que hubo besos y declaraciones de amor.

El accidente de Arturo Longton en Tierra Brava

Sin embargo, este no fue el único tópico que tocó Arturo en su cuenta de Instagram, sino que también se refirió al aparatoso accidente que sufrió en una de las pruebas físicas por equipo del programa.

En la ocasión el concursante piso mal en una plataforma a más de dos metros de altura, por lo que terminó cayendo estrepitosamente. Por ello, tuvo que ser trasladado en camilla ante la dificultad para caminar.

Sobre ello, Longton reveló que quedó con “múltiples contusiones pélvicas, otras hueás(sic)”. Misma razón por la que ha estado con una cojera persistente desde su salida del reality.