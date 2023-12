En conversación con The Clinic, la parlamentaria aseguró que no acude al Congreso para no provocar a sus compañeros. A su vez, se mostró en desacuerdo con el sueldo que recibe pese a que no cumple con sus funciones en el hemiciclo.

“Siento vergüenza“, aseguró la médico psiquiatra al citado medio, agregando que impulsará una iniciativa para disminuir la remuneración de aquellos que sean desaforados.

En ese sentido, explicó, buscará “reducir la mitad de los ingresos a los parlamentarios que pasen por un desafuero”.

De acuerdo a The Clinic, durante el tiempo que ha estado fuera del Congreso, Cordero ha percibido 35 millones de pesos ya que la normativa no se lo impide.

Recordemos que en agosto pasado la Corte Suprema confirmó el desafuero de la llamada “Doctora Cordero”, independiente de la bancada de Renovación Nacional.

La historia se remonta al 22 de marzo, cuando Cordero aseguró en un programa de Radio El Conquistador que Campillai “no es totalmente ciega”.

“No me retracto, sino que deploro de la forma en que se lo tomó ella“, aseveró la parlamentaria sobre sus dichos.

“Yo no la denosté. Le comenté a un periodista que me parecía que ella ve, que tiene un porcentaje de visión“, puntualizó.