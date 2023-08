A través de un comunicado, la diputada María Luisa Cordero se refirió a la decisión de la Corte Suprema que confirmó su desafuero. Esto, recordemos, tras una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai.

Citando a Platón, la diputada Cordero dijo que “nadie es más odiado que aquel que dice la verdad porque el ser directa en este país trae consecuencias sobre todo al ser oposición a un gobierno incompetente con ideas deconstruccionistas”.

“Mis proyectos no avanzan, son archivados en las comisiones y en la Cámara de Diputados he sido maltratada verbalmente por más de una diputada, en los ascensores, pasillos y baños he tenido que soportar faltas de respeto hacia mi persona y guardar silencio, porque si digo algo, la Comisión de Ética determina que soy culpable”, agrega.

Asimismo, la parlamentaria abordó su trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese sentido, afirmó que sus intervenciones “siempre han sido claras y sinceras sin buscar quedar bien con alguien”.

“He hablado sin miedo sobre el terrorismo descontrolado que azota a nuestro país, el narcotráfico que se ha apoderado de barrios enteros y de la corrupción desbordada, sin dejar de mencionar que el gobierno ha transformado las instituciones del Estado en la caja pagadora”, añadió.

Cordero sobre desafuero: “Acataré lo que resuelve la Corte Suprema, pero es inaceptable”

Finalmente, la diputada se refirió al desafuero y escribió: “Querido Chile, no me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará ya que seguiré con mas fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país”.

Respecto a la resolución la Corte Suprema, “acataré lo que se resuelva (…) pero es inaceptable que a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero”.

Lo anterior, según dijo, porque “coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador”.

Esto, “en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde si existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad”, concluyó.

Revisa el comunicado de la diputada María Luisa Cordero: