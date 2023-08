Ahora, la diputada María Luisa Cordero quedó a disposición de los tribunales de justicias para ser enjuiciada por injurias con publicidad, y no podrá ejercer su labor parlamentaria. Pero, seguirá recibiendo su salario.

La Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero, parlamentaria independiente de la bancada de Renovación Nacional, el que fue impuesto en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El desafuero se dio el 8 de junio pasado, luego que la senadora Fabiola Campillai interpusiera una querella por injurias con publicidad en su contra. Todo se remonta al 22 de marzo pasado, cuando la diputada, también conocida como “doctora Cordero!, aseguró en un programa radial que Campillai “no es totalmente ciega”.

“Se descubrió que ve”, aseguró en aquella instancia, a pesar de que la justicia ya determinó que Fabiola Campillai perdió la visión, el olfato y el gusto producto de los apremios ilegítimos que sufrió durante el estallido social. La ahora senadora independiente fue herida en su rostro con una bomba lacrimógena disparada por el ahora excarabinero Patricio Maturana.

Cabe destacar que la medida, además de poner al parlamentario desaforado en completa disposición de los tribunales de justicia, suspende sus labores legislativa. Es decir, Cordero no podrá participar de sesiones, ni comisiones, y por consiguiente no puede votar o dar su opinión respecto de la tramitación de leyes mientras dure el desafuero, pero mantendrá su dieta parlamentaria.

Al repecto se refirió el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien aseguró que la decisión de la Corte Suprema “es absolutamente exagerada”. “La respetamos, como siempre, los tribunales se respetan, pero es absolutamente exagerado por los dichos, por muy ofensivos que éstos sean, desaforar a un parlamentario”, dijo el jefe de bancada de diputados y diputadas RN.

Además, el diputado por Ñuble explicó que resolución de la Suprema “tiene una consecuencia inmediata en el Congreso, consecuencias en los quorum de votación, pero también se deja a miles de personas que votaron por la doctora Cordero sin representación parlamentaria, una situación que también se tiene que tomar en consideración cuando se fueron un un diputado”.

Por último Sauerbaum dijo que “nosotros creemos sencillamente que esto no da para delito, por lo tanto, la Corte Suprema debió considerar que la pena final de estos dichos que, por muy maltratadores que sean, por muy inadecuados que sean, no dan finalmente para un delito y por lo tanto no debió hacerse desaforada”.