Iván Arenas está invitado a una edición especial de El Purgatorio, donde compartirá con Ernesto Belloni y Paty Cofré. En la instancia hablará de varios aspectos ligados a su carrera en TV.

En un adelanto de Canal 13, se reveló que Arenas habló por primera vez sobre la posibilidad de despedirse de su icónico personaje: el Profesor Rossa.

sino que con mucha alegría, ya tengo 72 años, y a pesar de todo el reconocimiento y éxito que hemos tenido, el carnet manda y la vida manda”, expuso.

En este sentido, la personalidad televisiva adujó temas personales y físicos, teniendo en cuenta los últimos problemas de salud que ha tenido.

Iván Arenas y el Profesor Rossa





“He tenido cuatro infartos y un cáncer al colon, no es algo para seguir sobre los escenarios. Uno también tiene que ser respetuoso con uno mismo, en el sentido de parar”, indicó.

“Ya está bueno el ‘Profesor Rossa’, que descanse en paz, pero tranquilito, sin aspavientos, no me quiero despedir, no quiero decir ‘nunca más’. La vida te depara muchas cosas y muchas sorpresas”, concluyó.

Hay que señalar que, en octubre pasado, el comediante aseguró que debía ser operado a raíz de cálculos renales.

“Bramaba, gritaba. Nunca en mi vida he tenido un dolor tan grande. Yo creo que más grande que el infarto“, indicó en ese entonces.