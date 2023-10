Jean Philippe Cretton generó preocupación entre sus seguidores a raíz de un mensaje que posteó en redes sociales, en el cual evidencia estar pasando por complejos días y no tener el mejor estado anímico.

Esto lo hizo en una foto en Instagram, en la cual evidenciaba su cambio de look. Sin embargo, algunas personas notaron que su mirada reflejaba tristeza, por lo que decidieron preguntarle.

Ante esta situación, el animador de Chilevisión entregó un par de respuestas: “Cansa, cuando se hace de todo, cansa” y “No se va esa tristeza”, fue lo que replicó.

Pero la situación no quedó allí, ya que minutos después decidió ahondar en su situación, a través de una historia en la red social.

“Hoy está siendo de esos días difíciles amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, indicó.

“Igual siento que me han tocado weas (sic) difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho”, agregó.

Situación de Jean Philippe Cretton

Hay que señalar que Jean Philippe Cretton ha hablado en varias ocasiones respecto a la depresión que padece.

“Cuesta todo un mundo, a mí me cuesta todo un mundo (…) Me cuesta mucho tomar la guitarra, poder tocar, hacer canciones. Cuando las hago, empiezan a funcionar las voces y los fantasmas diciendo ‘¿y para qué vas a hacer una canción, si finalmente ya todos escuchan trap y reggaeton, lo que haces tú no tiene ni un brillo; estas canciones no las va a escuchar nadie’ y así empiezas a boicotearte”, expuso en un video el año pasado.

“Es bien paradójico por que el programa en el que estoy ahora (Podemos Hablar) estamos teniendo muy buenos resultados, pero me cuesta mucho, me cuesta levantarme, me cuesta ir, me cuesta conversar, me cuesta hablar”, añadió.