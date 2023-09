Esta mañana, el animador de CHV Jean Philippe Creton preocupó a sus seguidores tras subir una historia a su Instagram desde un recinto médico. En el registro se puede ver al rostro televisivo vistiendo una bata clínica, con el comentario “Tuve que entrar a reparación jajaj”.

Para la calma de sus fans, “Jeanphi” salió prontamente a dar explicaciones sobre su estado de salud: “Oye, gracias por la buena onda y por la preocupación”, comenzó diciendo.

“Lo que pasa es que después del 18 pensé que tenía un resfrío y lo empecé a cuidar como un resfrío nomás, pero después de un rato se empezó a poner más peludo, más peludo, más peludo“, relató el periodista.

“Se me taparon los dos oídos hace dos días así que escucho como debajo del agua y me empezó un dolor aquí (señalando su oído) que me bajaba para acá (apuntando su cuello) y aquí (cabeza), entonces, no puedo dormir porque para los dos lados me duele”, continuó explicando el también músico.

¿El diagnóstico de Jean Philippe? Otitis aguda. “A meterse todos los fármacos posibles nomás”, cerró el animador. Este tipo de infecciones suelen ocasionarse cuando un resfriado es descuidado o no tratado.

Condición de Jean Philippe Creton: Otitis aguda

“La otitis media aguda es la complicación infecciosa más recurrente de los resfríos. Se produce por la acumulación de líquidos o secreción purulenta en el oído medio, a causa de la alteración en la ventilación de éste. Este líquido puede infectarse con facilidad por alguna bacteria o virus” explica el Dr. Rodrigo Cabezón, otorrinolaringólogo de Clínica Universidad de los Andes.

El mismo profesional de la salud señala que la otitis media aguda es más que un simple resfrío y, de no ser bien tratada, puede derivar en un daño auditivo permanente.

Creton no se pronunció respecto a si estará o no hoy animando el nuevo capítulo de Podemos Hablar, el programa estelar de conversación de CHV que conduce.