Por medio de una entrevista, la animadora de Sabingo, Vanesa Borghi, reveló que se encuentra embarazada de 5 meses de su primer hijo con su actual pareja, Carlos Garcés.

La comunicadora que quien se separó tras 11 años de matrimonio con Danilo Sturiza, durante el año pasado, actualmente se encuentra internada en una clínica capitalina por un problema de salud del que no ha revelado mayores detalles.

“Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida“, afirmó la ex MCC a revista Sarah.

Vanesa Borghi también reveló que aunque se trata de un embarazo sorpresivo, este ha contribuido a incluso cambiar su “fría” personalidad: “¡Ahora soy un dulce de leche! Soy un pastelito. Los niños te cambian todo en la vida, Todavía no nace, pero ya me hizo más linda la vida”.

La comunicadora relató que recibió la noticia de su embarazo en navidad luego de practicarse un test de embarazo: “¡Fue el 25 de diciembre! Justo ese día, y sin tener un retraso (de período) ni nada así, yo pensé “hay algo raro en mi cuerpo, me siento rara”, y compramos un test y salió positivo. Al principio no lo creí, así que tuve que buscar otro test, y era 25 de diciembre, así que estaba todo cerrado, pero finalmente lo confirmamos”.

Borghi confesó que ya conoce el género de su primer hijo, sin embargo, optó por omitirlo hasta comunicárselo a su familia.